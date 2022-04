Álvaro Morata y su esposa intercambian piropos por su innegable atractivo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una de las parejas más adorables y físicamente agraciadas del panorama deportivo, el futbolista Álvaro Morata y su esposa, la influencer y empresaria Alice Campello, domina esta semana las portadas de dos revistas hermanas, Men’s Health y Women’s Health, al tiempo que ambos presumen de fotogenia e innegable atractivo.

El delantero de la Juventus aparece descamisado y mirando desafiante a la cámara en la primera de las publicaciones mencionadas. En el interior de esta nueva edición de la cabecera, el también atacante de la selección española posa como todo un profesional, con elegantes prendas mientras tensa al máximo su musculatura, aunque su entrevista versa fundamentalmente en torno a la necesidad de cuidar la salud mental de los astros del balón. View this post on Instagram A post shared by Men's Health España (@menshealthesp)

Por su parte, la fundadora de Akala Studio, una exitosa marca de ropa, y de la firma de cosméticos Masqmai, que se distribuye en las tiendas de la cadena Sephora, exhibe su tonificada silueta en ‘Women’s Health’, enfundada en un revelador conjunto deportivo y mientras sostiene un balón de baloncesto, deporte con el que, que se sepa, no tiene ningún tipo de relación. En otras instantáneas la italiana se deja fotografiar con una enorme pelota de ejercicio, con la que realiza diariamente sus exigentes tablas de gimnasia. View this post on Instagram A post shared by Women's Health España (@womenshealthesp)

“¡Qué emoción! No sabéis cómo son todas las fotos. Estoy enamorada de cada una de ellas”, celebró Alice, madre de tres hijos con el ariete madrileño, en su cuenta de Instagram. Este, por su parte, no podría estar “más orgulloso” de su esposa y también de su condición de chico de portada en la versión masculina de esta revista de fitness y estilo de vida. Ambos fueron fotografiados por la experta lente de Félix Valiente. View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata)

También puedes leer:

– Se avecina un nuevo bebé en la familia de Álvaro Morata

– Murió el niño al que Morata le dedicó el “gol de la estrella” que metió a España en el Mundial

– Se va el capitán: Giorgio Chiellini cuelga los botines con Italia tras volver a perderse el Mundial