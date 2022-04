Están por revelar la fecha de la boda eclesiástica de Francisca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En Despierta América informaron que este lunes revelarán la fecha de la boda eclesiástica de Francisca y Francesco Zampogna. En un audiovisual compartido por el programa de Univision mostraron varias imágenes de la pareja que pronto caminará al altar y al final se puede leer “El diario de mi boda”.

“Este lunes revelamos la fecha de la boda de nuestra Francisca y te invitamos a vivir todo el proceso de este maravilloso día”, escribió el programa para acompañar el clip.

Fue el 14 de febrero cuando la pareja a través de una exclusiva con People en Español anunció su boda eclesiástica, que se llevará a cabo en República Dominicana, tierra natal de Francisca.

En medio de los preparativos para la boda, en su cuenta de Instagram Francisca mostró parte de los objetos que agregó a su lista de regalos. La dominicana puso en su lista una tabla de quesos, un juego de maletas y hasta un robot aspiradora.

La boda de Francisca ha recibido mucha atención por parte de los fanáticos de la presentadora dominicana. “Estoy feliz por tu boda”, fue uno de los mensajes que recibió en la publicación de su lista de regalos.

Hace algunos días, la dominicana concretó finalmente un objetivo que tenía en su vida: recibir la ciudadanía estadounidense. Además, también hizo oficial su cambio de nombre: ya no es más Lachapel. Ahora su nombre legal es Francisca Méndez-Zampogna, su apellido de soltera y el apellido de su esposo.

“Hoy pongo punto final a un capítulo en mi vida que en algún momento pensé que nunca completaría. Hoy me convertí en ciudadana de los Estados Unidos, esta nación que me ha dado tantas oportunidades. Estoy feliz. Recuerdo esos momentos de incertidumbre, esos momentos donde me sentía perdida y andaba con mi maletita de un lado a otro, cuando llegué a Nueva York que no sabía para dónde iba y que iba a pasar conmigo, una vez más me reafirma que Dios sabe todo lo que hace y que todo lo difícil que a uno le pasa lo prepara para momentos grandes y el día de hoy es un momento grande”, dijo luego de recibir su ciudadanía y de recordar su emotiva audición en Nuestra Belleza Latina 2015.

