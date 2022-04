“Por todos los boricuas, ¡hasta la muerte, baby!”: la dedicatoria de Amanda Serrano tras un sensacional cara a cara con Katie Taylor

“Ustedes son los verdaderos ganadores”. Esa fue la proclamación de la peleadora puertorriqueña Amanda Serrano a los aficionados que acudieron a la ceremonia de pesaje el viernes previo a su histórico combate con la estrella irlandesa Katie Taylor.

La leyenda viviente de Puerto Rico está en lo correcto, porque el duelo de este sábado por la noche en Nueva York es absolutamente imperdible en varios niveles. Pero un dato lo dice todo: Amanda Serrano y Katie Taylor encabezan una velada de boxeo en el Madison Square Garden, la primera vez en la historia de la arena más famosa del mundo que esto sucede con un duelo entre mujeres.

Además de disputarse el campeonato indiscutible de peso ligero en poder de Taylor, ellas pelearán por la gloria; la gloria de obtener el título no oficial de ser la más grande del boxeo femenino contemporáneo.

Y para dejar la mesa puesta para lo que muchos consideran la pelea del siglo del boxeo femenino, Serrano y Taylor cumplieron con el peso reglamentario y luego posaron en un cara a cara épico: largo e intenso, pero dentro de todo respetuoso, durante el cual Serrano ejercitaba su mandíbula con goma de mascar, mientras Taylor, la monarca invicta, sonreía con una mirada penetrante.

Serrano registró 133.6 libras en la báscula, bien abajo del límite de 135. Taylor cumplió al dar 134.6 libras. Y así se completó el último trámite antes de la pelea que también es histórica porque ambas campeonas tienen bolsas garantizadas de un millón de dólares.

The final face off 👀



History will be made on April 30 🍿#TaylorSerrano

“Solo ser la Amanda Serrano clásica”, dijo Serrano (42-1-1) cuando la preguntaron qué debía hacer para destronar a Taylor (20-0), quien es campeona de peso ligero desde 2017 tras una carrera amateur monstruosa e incomparable. El palmarés de Taylor incluye una victoria por decisión sobre Cindy Serrano, la hermana de Amanda.

El Teatro Hulu, en el MSG, recibió a aficionados irlandeses y boricuas para un aperitivo del espectacular lleno que se espera el sábado en el mítico Garden. El magno evento será transmitido por el servicio de streaming DAZN.

“Muchas gracias a los boricuas, de corazón, los quiero mucho… Esto es por todos los boricuas, ¡hasta la muerte, baby!”, agregó la mujer de 33 años nacida en Carolina, Puerto Rico pero criada en Brooklyn, quien ha sido campeona mundial en siete distintas divisiones, un récord Guinness.

En su turno, Taylor, de 35 años, se mostró muy agradecida por la ocasión de sostener una batalla de tal dimensión y cuando le preguntaron acerca de cómo se sentía, respondió que estaba “lista para escuchar esas palabras: Todavía campeona del mundo”.

La pelea ha atrapado la atención del público en general, algo que no es fácil de lograr tampoco en el boxeo de hombres. Y un ejemplo fue el mensaje vía Twitter de la actriz Charlize Theron. About fucking time!

Only took 140 years to get 2 female fighters to headline MSG, but Katie Taylor & Amanda Serrano did the damn thing. You ladies inspire the hell out of me & women everywhere – cant wait to watch! #TaylorSerrano



🎥: @DAZNBoxing pic.twitter.com/oRKhOOgHZh— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) April 29, 2022

“Tomó solo 140 años tener a 2 peleadoras como estelares en el MSG, pero Taylor y Serrano lograron la maldita cosa. Ustedes, damas, me inspiran hasta lo más profundo a mí y a las mujeres de todas partes – no puedo esperar para ver la pelea!”, escribió Theron.

