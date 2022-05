Mujer del Bronx recibe factura de gas de $17,000 dólares de un departamento que ni siquiera estaba usando

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una cliente de Con Edison, que es una de las empresas de energía más grandes del país, se encontró con una desagradable sorpresa cuando recibió una factura de casi $17,000 dólares por dos meses de gas y calefacción.

La empresa de energía estuvo cobrándole a la mujer del Bronx, de nombre Lorna Davis, desde el verano pasado. Sin embargo, la mujer dice que no estaba en posibilidades de pagar la cuenta de $16,900 dólares.

Davis, que es asistente de salud en el hogar de tiempo completo, estuvo trabajando durante la pandemia del COVID, además de cuidar a sus cuatro hijos. La mujer también tiene cuatro nietos.

Ella alquila el piso superior de su casa en el Bronx para ayudarse con los gastos y la enorme factura por gas y calefacción viene de esa unidad que renta, la cual mide 1,000 pies cuadrados. Dicho departamento está conectado a su propio contador inteligente de consumo de energía.

Davis dijo que tenía un inquilino en el segundo piso que generalmente pagaba sus propios servicios, incluidos el agua caliente, el gas para cocinar y la calefacción.

Sin embargo, había algunas cosas extrañas con la cuenta de Con Edison. Y es que la factura que le estaban cobrando era por un período que abarcaba entre el 28 de julio hasta principios de octubre, y en ese tiempo el departamento estuvo vacío, por lo que no hubo consumo de gas ni calefacción.

Davis dijo que el inquilino que tenía arriba se había ido y que no había nadie arriba. Por esta razón, durante un tiempo, la factura del gas era minúscula, de alrededor de $100 dólares por mes.

Davis dijo que llamó a ConEd más de media docena de veces para tratar de solucionar el problema.

“Cada vez que los llamaba, me decían que era un error y que trabajarían en eso y me devolverían la llamada. Les di un mes, les di dos meses. Nadie me devolvió la llamada”.

Pero luego, en marzo, Davis recibió un aviso de que ConEd había enviado su factura a cobranza.

Davis dice que le estuvieron llamando de la empresa para hacer un plan de pagos, pero la mujer dijo que no quería hacer ningún plan porque no tenía intención de pagar.

Davis entonces decidió contactar al segmento del canal ABC 7, llamado 7 On Your Side. El equipo se comunicó con ConEd para saber más sobre este asunto, pero la empresa de energía dijo que no podía tratar el tema por la privacidad del cliente.

Sin embargo, una semana después de que 7 On Your Side se involucrara, Lorna Davis dijo que su factura de $17,000 dólares desapareció.

Ella dijo que un administrador de servicios públicos incluso llamó para disculparse personalmente y le envió una factura corregida.

La factura corregida quedó en solo $40.95 dólares.

