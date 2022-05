Novios causan polémica al organizar boda estilo nazi

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pasado 29 de abril, los habitantes de la ciudad de Tlaxcala, en México, que merodeaban por el centro se sorprendieron al ver a una pareja de novios ingresando a la parroquia de la localidad ataviados de una forma muy particular para su boda.

Los novios, Josefina y Fernando, eligieron una temática nazi para sellar su amor; incluso, eligieron esa fecha para casarse pues prácticamente hace 77 años, contrajeron nupcias Adolfo Hitler y Eva Braun.

El novio eligió, junto con 3 de sus amigos, un uniforme de soldado alemán de la II Guerra Mundial, para este momento tan especial en su vida. La novia lució un vestido tradicional en color blanco.

📸#FOTOS "Hasta que Hitler nos separe" Fernando y Josefina hacen temática nazi en #Tlaxcala en su boda; las fotos le dan la vuelta al mundo https://t.co/Vs3Fp4HImr pic.twitter.com/tbIhyi1ayh — La Silla Rota (@lasillarota) May 3, 2022

“Si no hubiéramos encontrado misa para hoy, nos habríamos casado hasta el otro año”, comentó Fernando en entrevista para el periódico Milenio.

La pareja ya había contraído nupcias por el civil también un 29 de abril pero de 2016, en Ecatepec, en donde viven y hay un tipo club que recrea acontecimientos bélicos, club al que pertenecen Fernando y otros 20 integrantes.

En aquella su boda por el civil, Josefina le agregó una suástica a su vestido blanco y Fernando vistió el mismo traje gris de su boda religiosa: el de las Waffen SS, el cuerpo élite de las Schutzstaffel, el brazo armado de Hitler.

Las fotografías de su casamiento generaron mucha polémica, a tal grado que en su momento, la pareja recibió amenazas de muerte.

Y no solo eso. Este matrimonio tiene 2 hijos; al niño le llamaron Reinhard, por el general Reinhard Heydrich, el líder máximo de las SS, y a la niña, Hanna Gertrud, por Hanna Reitsch, una célebre piloto del ejército nazi que, según el mito, rescató a Hitler del búnker donde estaba agazapado, así como por Gertrud Scholtz-Klink, la que fuera presidenta de la Liga Nacional de Mujeres Nacionalsocialistas.

“Yo sé que para mucha gente, Hitler es un genocida, un símbolo del racismo y de la violencia. Pero la gente juzga sin tener información o por creer en la historia de los vencedores. Hitler era vegetariano, sacó a su país de la pobreza extrema y le devolvió a su pueblo los territorios perdidos en la I Guerra Mundial. Su gente lo amó. Nos han hecho creer que Hitler era un racista pero se acercó a saludar a Jesse Owens en las Olimpiadas de 1936″, explicó el novio al cuestionarle sobre su admiración por este personaje de la historia.

“La palabra nazi es un invento de Hollywood para hacerlo peyorativo. A mí la Nacionalsocialista, desde que tengo 16 años, o sea, desde hace 22 años, me ha ayudado a tener disciplina: no bebo, no fumo, no tengo tatuajes, no daño a terceros. Incluso, en nuestro club no andamos reclutando gente. Es un club privado, más no clandestino, que recrea la historia”, agregó.

“Me han pegado, me han escupido y hasta me han aventado el carro cuando voy manejando mi vochito. La peor ha sido la vez en que me apuntaron con una pistola y me gritaron nazi. Pero lo bonito de amar un ideal es morir por él”, puntualizó Fernando.

