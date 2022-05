Ángela Aguilar habla del fuerte regaño que recibió de su papá, Pepe Aguilar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego del escándalo que se generó con la filtración de unas imágenes en las que aparece con su presunta pareja, quien es mayor que ella, Ángela Aguilar le da la vuelta a la página y decide recordar pasajes de su infancia.

En entrevista para el podcast “Cheleando Con Las Estrellas”, la cantante declaró que su familia siempre le dijo que era bella y confesó que se lo creyó tanto que hacía todo para llamar la atención de sus compañeros de clase, logrando que tuviera pretendientes.

“Era muy coqueta de niña porque mis papás me decían que era muy bonita y en el Día de San Valentín a mí era a la que le dejaban en el casillero las cartitas, las flores y los chocolates, entonces cuando llegaba a la casa con todos los regalos mi papá me decía que quién me los había dado y me regañaba“, dijo Ángela.

Para finalizar, la intérprete de “La Llorona” recordó la llamada de atención más fuerte que Pepe le ha hecho y fue cuando tuvo que grabar “I Will Always Love You” de Whitney Houston con tan sólo 4 años, ya que no pudo alcanzar los tonos de la famosa canción.

