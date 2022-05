“Tenemos una cuenta que saldar”: Mohamed Salah ya retó al Real Madrid para la final de la Champions

Cuando se pite el inicio de la final de la Champions League 2022 en París se habrán cumplido cuatro años de la batalla entre Real Madrid y Liverpool FC en Kiev. Esa final tuvo como protagonista a Loris Karius por sus errores y fue culminante la lesión de Mohamed Salah al minuto 31.

El ‘Faraón’ egipcio llegaba en un momento pletórico a esa final, tras aportar goles y asistencias en la fase de grupos, y luego en la fase de eliminación directa contra FC Porto, Manchester City y Roma.

Sin embargo, un agarrón contra Sergio Ramos lo dejó sin poder luchar por levantar su primera Orejona. Se lesionó la clavícula tras la caída y tuvo que salir en lágrimas para dejar paso a Adam Lallana, que pasó desapercibido en el resto de aquella definición.

Ramos-Kiev incident make you stronger?



Salah: "Everything that happens to a player, like disappointment or something, makes you stronger in your career for the future. But that, getting injured, is a closed subject for me, so I don't think about it." pic.twitter.com/8jzLCM3r98 — M•A•J (@Ultra_Suristic) December 19, 2020

Liverpool ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası kapsamında Kiev'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında İspanyol futbolcu Sergio Ramos ile ikili mücadeleye giren Mohamed Salah sakatlanarak oyun dışında kaldi. pic.twitter.com/vXmRqZqOJo — Bişr'i Hafi 🇹🇷 (@HafiUnal) May 26, 2018

Y finalmente llegó el momento de revancha para Salah, hundido por quedar fuera del Mundial Qatar 2022. Ahora saca pecho y asume que el próximo 28 de mayo en el Stade de France será su redención.

“We have a score to settle”, escribió Salah en sus redes sociales tras el duelo del Real Madrid con el Manchester City, que terminó en remontada blanca. “Tenemos una cuenta que saldar”, dijo de forma tajante. We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78— Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022

Este mensaje se hizo viral de inmediato porque se entiende como un desafío directo y certero. Salah no publicó nada en sus redes tras vencer al Villarreal, y esperó justo el término del juego del Madrid para manifestarse.

Sin embargo, en Villarreal declaró en BT Sport que prefería al Madrid en la final: “Quiero jugar en la final contra el Real Madrid. Tengo que ser honesto. Si me preguntas personalmente, quiero enfrentarme a ellos”. "It's great to be in the final for the third time in five years."



"I want to play Real Madrid, I have to be honest."



"Hopefully we'll win it from them as well."



Mo Salah has his heart set on mending Liverpool's 2018 #UCL heartbreak 😤 pic.twitter.com/2MhLfMgYjv— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 3, 2022

Te podría interesar:

– El Santiago Bernabéu le cayó encima al Manchester City en otra épica remontada del Real Madrid [Videos]

– En Inglaterra están enloquecidos por el colombiano: “Luis Díaz es mejor que Neymar” [Video]

– Luka Modrić respondió tajante a los que creen que el Madrid gana por suerte [Video]