Argentino Lautaro Martínez firma su mejor temporada goleadora y pone al Inter en la cima de Italia [Videos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Inter de Milán se jugaba gran parte de sus opciones para ser campeón de la Serie A de Italia por segundo año seguido y cumplió al derrotar 4 goles por 2 al Empoli en un trepidante desafío. La figura fue el argentino Lautaro Martínez con doblete que impulsó sus números personales.

El estadio Giuseppe Meazza estaba abarrotado para alentar a los Nerazzurri y quiénes se impusieron en los primeros minutos fueron los Azurri de Empoli. Gol de Andrea Pinamonti a los 5 minutos y luego Kristjan Asllani al 28’ pusieron en vilo al equipo que dirige Simone Inzaghi.

Tenían que reaccionar de inmediato para darle vuelta y así lo hicieron. El primer gol interista fue en propia puerta por Simone Romagnoli al 40’ y luego apareció el ‘Toro goleador’ de Bahía Blanca.

LAUTARO MARTÍNEZ EXTINGUISHES EMPOLI'S LEAD!



2 GOALS IN 5 MINUTES! 💥 pic.twitter.com/74cLrChPMp — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2022

El empate antes de irse al vestuario envalentonó a los interistas que creían posible la victoria. Y sí, con la misma receta Lautaro Martínez apareció como el gran héroe para poner el 3-2 que empezaba a sentenciar la historia.

Con ese doblete firmó su mejor temporada goleadora en Italia y todavía le restan tres partidos para agrandar sus números: suma 23 goles totales y 19 han sido en la Serie A. También ha repartido 3 asistencias. Pero sus números más impactantes son haber facturado 11 goles y una asistencia en sus últimos 11 juegos.

El cuarto gol del juego lo facturó el chileno Alexis Sánchez, que llegó a cinco tantos en la Serie A. LAUTARO MARTÍNEZ! INTER MILAN'S TOP SCORER! IT HAD TO BE HIM! pic.twitter.com/lPmuBgsW5I— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2022

Inter es líder momentáneo de la Serie A con 78 puntos y un partido más que el AC Milán, que suma 77 unidades y juega su compromiso el domingo ante Hellas Verona. También, los neroazzurros disputarán la final de la Coppa Italia este miércoles en Roma contra la Juventus. THE SAN SIRO IS ROCKING. 🤩 pic.twitter.com/koFit2FX2w— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2022

Te podría interesar:

– PSG registró pérdidas por más de $200 millones de dólares en la temporada 2020/21

– ¿Y el azul de Karol G? James Rodríguez vuelve a pintarse el cabello y ya lo “emparejan” con Maluma

– Jürgen Klopp critica reparto de entradas para la final de la Champions: “¿Solo vamos a tener 20,000?”