Alicia Machado mostró la tanguita en un vestido de transparencias en su regreso a La Casa de los Famosos

Alicia Machado regresó a La Casa de los Famosos para darle la bienvenida a los integrantes de la segunda temporada del reality show del cual ella salió como ganadora en su primera edición.

La venezolana acudió a esta casa luciendo un muy sensual atuendo. La ex Miss Universo usó un vestido en tonalidad amarillo mostaza con transparencias, las cuales dejaban ver la tanguita de hilo que tenía puesta mientras caminaba hacia la casa y la grababan desde atrás.

“Ay, que bella la casa nueva”, fue la reacción de Machado al ingresar al lugar.

Este martes inició la nueva temporada de La Casa de los Famosos 2. En otro video compartido por la venezolana se muestra el momento en el oficialmente que le da la bienvenida a los nuevos integrantes de la casa más famosa de Telemundo.

“Que esta segunda temporada llene de amor, de bendiciones, de alegría y de entretenimiento bonito a todas las familias a las que llega este show de La Casa de los Famosos y que para ellos sea una experiencia de vida inolvidable”, dijo la ex Miss Universo venezolana al recibir al grupo de concursantes.

Alicia Machado fue la ganadora de la primera temporada de este reality show tras vencer con más de 40 millones de votos a Manelyk González.

Hace algunas semanas, en La Mesa Caliente de Telemundo la venezolana aseguró que tras su victoria en este programa vivió algunos meses complicados.

“Obtuviste ese triunfo que todos vivimos junto a ti y cambiaste para muchos el estigma que existía de Alicia Machado la mujer polémica, problemática. Esa casa te permitió que te conociéramos cómo eras de verdad: ¿cómo cambió tu vida a partir de todo esto, cómo han sido estos meses?”, fue la pregunta de Verónica Bastos.

Han sido bien complicados… Porque siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito también puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe. Porque yo no planifique ganarme el amor y el cariño de la gente, yo no lo planee, y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas y ese es mi éxito, a eso es a lo que me he tenido que reflexionar y ponerme a hacer yoga y a entender eso”, reveló Machado.

