Cocina con tus niños en la ‘Cook Street’

La chef Marcela Valladolid asegura que sus tres hijos, David, Anna Carina y Fausto, le ayudan a crear magia en su cocina, por lo que no dudó en escribir un libro de recetas que facilitará a otras madres el inculcarle a sus hijos el amor por las ollas y las sartenes.

La personalidad de la televisión nominada a un Emmy, conocida como presentadora de “Relatos con Sabor” de Discovery Channel y “Mexican Made Easy” de Food Network, acaba de publicar el libro bilingüe “Cocinando on Cook Street: A Collection of Mi Familia’s Recipes”, para celebrar la experiencia estadounidense-latina, mientras enseña sobre el significado de la familia y la importancia cultural de la comida.

Valladolid es una reconocida chef de raíces mexicanas./Cortesía



“Parece que toda mi vida he esperado para hablar directamente con mi audiencia favorita: los niños. Poder compartir mis recetas más preciadas tanto en inglés como en español, para que una artista mexicana las ilustre junto con mi familia y hacerlo todo en asociación con una editorial cuyo propósito principal es celebrar nuestra cultura, ha sido un absoluto sueño hecho realidad”, señaló sobre el libro.

Ampliamente conocida por crear una cocina que es reflejo directo de sus raíces mexicanas, su nuevo libro presenta platos que incluyen ingredientes frescos, sanos y naturales, combinados con bellas ilustraciones de Eliza Moreno.

“Cocinando en Cook Street” ofrece recetas para cocinar y degustar algunos de los platos familiares más preciados de Valladolid, desde Fresas con Crema y Arroz Rojo hasta Tacos de Carne Asada y Latkes, que también celebran su herencia judía.

A través de instrucciones paso a paso, para el más aficionado de los cocineros o para el más experimentado de los ayudantes, la publicación asegura ser la manera perfecta de introducir a los niños al significado de la familia y cómo ese amor familiar perdura en las recetas.

“¡Estas recetas no son para niños, son para toda la familia! Cocinamos para todos cuando cocinamos y estas recetas celebran los alimentos en nuestro hogar que satisfacen no solo a los niños sino también a los adultos. Llevan nuestras historias y nuestros consejos y secretos de cocina. Son los alimentos que preparo para las personas que más quiero”, agrega Valladolid

Valladolid es autora de numerosos libros de cocina de mayor venta a nivel nacional, incluido su más reciente “Casa Marcela: Recetas e historias de comida de mi vida” (2017) y “Fiestas: Tidbits, Margaritas & More” (2019). En enero de 2021, Marcela lanzó Casa Marcela, una tienda en línea de estilo de vida que ofrece piezas artesanales de todo México.

“Espero que este libro lo ponga en un viaje para crear sus propios recuerdos hermosos con las personas que ama, y que disfrute estas recetas tanto como nosotros cuando terminen en su propia mesa”, concluye.

Cortesía

Easy Esquites Asados

Receta de la Chef Marcela Valladolid

Sirve: 4 porciones

Ingredientes:

8 elotes (maíz) asados a la parrilla

Sal kosher, al gusto

1 taza (rasa) de crema agria o mayonesa tradicional

Chile en polvo (opcional)

1/2 taza de queso Cotija desmoronado

Rodajas de limón verde, para servir

Preparación:

Pon una plancha para asar a fuego alto. Cuando ya esté bien caliente, cepíllalo ligeramente con un poco de aceite. Unta el elote con un poco de aceite y espolvoréale sal y pimienta. Asa el elote hasta que esté blando y que tenga partes doradas, volteándolo ocasionalmente para que se cocine de todos los lados por alrededor de 15 minutos en total.

Cubre una tabla para picar con una toalla de cocina, coloca sobre ella los elotes dorados y con mucho cuidado usa un cuchillo para cortar los granos de elote. Levanta la toalla para trasladar los granos a un tazón.

Coloca alrededor de 1 1/2 taza de los granos en cada uno de los 4 tazones para servir. Cúbrelos con 1/4 de taza rasa de crema agria o mayonesa tradicional.

Cubre cada tazón con 2 cucharadas de queso Cotija desmoronado, sal, chile en polvo y una pizca de jugo de limón verde y sírvelos