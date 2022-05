Conoce los precios estimados de los tres vestidos que llevó Francisca Lachapel en su boda eclesiástica

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pasado viernes 6 de mayo la presentadora Francisca Lachapel y Francesco Zampogna llevaron a cabo su boda eclesiástica en República Dominica. La ceremonia fue todo un cuento de hadas, pues desde la decoración, la música y el ambiente así lo dejaron claro. Sin embargo, esto no fue todo porque la novia lució tres vestidos completamente diferentes.

Una de las cosas más esperadas en una ceremonia como esta, sin duda alguna, es la vestimenta que suele ser un poco elevada en precios y más cuando se habla de diseñadores reconocidos. El primero que usó la ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 fue un obsequio otorgado por sus parientes políticos. Esta pieza fue realizada por la renombrada Monique Lhuillier, reveló People en Español.

Por consiguiente, el costo de los trajes de novia que llevó ese día varían desde 8.000 dólares hasta los 10.000, aunque pudiera ser incluso de 15.000, esto considerando todos los detalles que le hayan colocado según sea el gusto.

Nos trasladamos al segundo cambio de la noche y que realizó la diseñadora Giannina Azar porque además ofreció una entrevista exclusiva a la mencionada revista donde dio más detalles.

“A mí en esta carrera me ha ido súper bien porque yo no le pongo precio al cliente. Por ejemplo, el cliente me dice, ‘Mira Giannina me caso, yo necesito un vestido’, y yo lo primero que le digo es, ¿cuál es tu presupuesto? Eso va a depender mucho del presupuesto que tenga el cliente, pero esos vestidos así bordados van desde los 7.000 dólares u 8.000 en adelante“, declaró a People en Español. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

El tercer vestido que lució fue mucho más cómodo y corto, donde además fue acompañado por unos tenis. Este fue tipo corsé y con un encaje francés donde resaltaban los cristales de Swarovski, y que fue elaborado por Suzelle Taveras de la etiqueta Bride to be. En cuanto al último atuendo que llevó esa noche el precio podría estar cerca de los 3.000 dólares. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

No solo la indumentaria eran de grandes diseñadores, pues lo mismo fue con los zapatos que llevó y también las prendas.

