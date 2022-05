Mujer guardia ayudó a tres reclusos adolescentes a escapar de un centro de detención de Luisiana

Victoria Tune, de 21 años, ha sido acusada de ayudar a tres reclusos adolescentes varones a escapar de un centro de detención juvenil de Luisiana.



De acuerdo con la oficina del alguacil de la parroquia de Red River, poco antes de las 7 de la mañana recibieron una llamada del Centro Juvenil Ware, WYC, sobre los tres fugitivos.



“Los empleados del turno del día siguiente descubrieron que tres residentes juveniles masculinos, con la ayuda de una guardia de seguridad de WYC habían escapado del centro de detención juvenil

aproximadamente cuatro horas antes de su entrada”, escribió la oficial del alguacil a través de su red oficial de Facebook.

Victoria Tune helped these offenders escape. Now there’s a warrant out for her arrest as well.



Family and friends are saying that this is “extremely out of character” for her.



I find it odd that she has taken 3 juvenile suspects!! 😳 pic.twitter.com/lj1AgJEXB3— Rose (@901Lulu) May 14, 2022

En las imágenes de videovigilancia se puede observar a Victoria Tune conduciendo a los tres acusados enfundados de naranja a un Pontiac G6 2010 de color blanco con algunos imperfectos como la falta de parachoques traseros en una dirección desconocida.



Hasta el momento se sabe que los tres adolescentes que fueron detenidos por delitos graves son TyJuan Lafitte, de 17 años, por intento de homicidio en primer grado, Na’Varaya Lane, de 15, por intento de homicidio en segundo grado y Jeremiah Durham, de 17, por robo a mano armada.



Tras activar una alerta, el domingo 15 de mayo, lo cuatro sospechosos del incidente de Luisiana fueron detenidos en Houston, Texas, luego de que la policía encontrara el vehículo desocupado de Tune en el estacionamiento de un motel. Victoria Tune’s mother believes she was forced to do this.

She suspects that her boyfriend knows all three inmates.

I wonder how and why.



I do not believe that she did this for sexual reasons. They are 3 minors and it doesn’t make a lot of sense.

Something else is going on. pic.twitter.com/cFfsEFfjnZ— Rose (@901Lulu) May 14, 2022

Y fue gracias a uno de los familiares de uno de los sospechosos que llevó a la captura de los sospechosos y los regresó al estacionamiento donde la policía de Houston los detuvo.



“Todos los sospechosos serán extraditados a Luisiana donde enfrentarán cargos adicionales relacionados con la fuga”, se puede leer en el mismo comunicado que compartió la oficial del alguacil a través de redes sociales.



Este incidente ocurrió dos semanas antes de que un oficial penitenciario de Alabama ayudara a escapar a un recluso acusado de homicidio y 11 días después ella acabara con su vida y él terminara nuevamente en prisión.



