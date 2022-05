Negligencia durante un parto provoca la caída de una recién nacida; la nena recibió 11 suturas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En Brasil ha causado conmoción la noticia de una recién nacida, que lleva el nombre de Olivia, que tuvo que ser suturada después de que cayera al piso de manera brusca al momento de nacer.



De acuerdo con diferentes medios locales, la madre que ha sido identificada como Josiane Marques Pereira, tuvo un parto espontáneo en la recepción del hospital Maternidad Sofía Feldmad porque el cuerpo médico la hizo esperar mucho tiempo antes de ser atendida.

Me pidieron que esperara

“Era el hospital más cercano a mi casa. Tomaron mi experiencia y sólo me midieron la presión arterial y me pidieron que esperara. No hicieron un examen de tacto”, señaló la madre de familia.



Marques Pereira indicó que conforme avanzaban los minutos, los dolores de parto eran más intensos y le pidió ayuda a la enfermera quien le mencionó que tenía que ir sola a la habitación, por lo que fue obligada a levantarse y caminar, fue justo en ese momento en el que se complicó todo, empezó a derramar líquido amniótico, en ese momento su esposo fue en busca de una silla de ruedas, pero fue demasiado tarde.

Dramático: beba recién nacida cayó de cabeza tras el parto y recibió 11 puntos de sutura https://t.co/BNrIwneyVk — Clarín (@clarincom) May 17, 2022

“No podía permanecer sentada. Necesitaba acostarme, pero no había manera. Así que me senté en el borde del asiento, casi tumbada. Fue entonces cuando sólo sentí que el bebé salía y oí el sonido de su caída en el suelo”, relató Marques Pereira

Olivia tuvo un traumatismo craneoencefálico

La recién nacida fue trasladada de manera urgente a un hospital especializado en niños y fue operada: recibió 11 puntos de sutura en la cabeza. Aunque la operación fue catalogada como un éxito y salió del hospital en cuestión de días, la nena será sometida a estudios neurológicos para evaluar la posibilidad de secuelas por la caída.



La madre de la menor indicó que su hija tuvo un traumatismo craneoencefálico severo tras el accidente que sufrió en la Maternidad Sofía Feldmad, en el barrio de Tipi, en la región norte de Belo Horizonte.



Los hechos se dieron el pasado en días pasados, pero están siendo investigados: “Sobre la ocurrencia de lesiones corporales registradas el 8 de mayo, la Policía Civil de Minas Gerais (PCMG) instituyó procedimientos para investigar el caso. La investigación está siendo llevada a cabo por el Departamento de Policía Especializada para la Protección de Niños y Adolescentes!”.



