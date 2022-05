Hugo Sánchez le cierra la puerta al Tata Martino en su programa: “Voy a tener invitados que dejen una huella”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El legendario goleador mexicano estrenó esta semana su exclusivo programa Hugo Sánchez presenta en la plataforma de streaming Star+ de Disney. Ya subieron los tres primeros episodios y se encargó de asegurar que personajes como Gerardo ‘Tata’ Martino no formarán del seriado.

Si hay algo que no ha dejado de hacer Hugo Sánchez es decir lo que piensa y siente frente a una cámara o en cualquier entrevista. No es el típico regateador a preguntas comprometedoras, simplemente va directo y periodísticamente deja titulares llamativos.

Esta vez, en una entrevista para Mediotiempo en la que habló de este nuevo proyecto, manifestó que el seleccionador de México, el argentino Gerardo Martino, no será bienvenido en su programa.

“Realmente no entra la entrevista, porque cuando yo no estoy de acuerdo, de que no sea mexicano, no me motiva entrevistar a alguien con quien yo me siento incómodo, no por su nacionalidad, ni de donde sea, ni cómo es él, sino que yo quiero que un mexicano sea el que dirija a la Selección Mexicana”, manifestó.

#HugoSánchezPresenta las historias del deporte como nunca antes ⚽️



🎙 Las entrevistas a Karim Benzema, Andrés Guardado & Diego Lainez y Héctor Herrera ya están disponibles en #StarPlusLA. pic.twitter.com/MwLduKakIR — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) May 17, 2022

Luego sentenció que busca características especiales en sus invitados y el Tata no reúne ninguno de esos: “Yo voy a tener son unos que dejen una huella, me dejen algo a mí y a todos quienes vean el show o el episodio, lo que les puedo asegurar es que son personajes de muy buen rollo, no es nada polémico, es al revés, es para pasarla bien”, comentó Hugol.

¿En qué consiste el programa?

Hugo Sánchez presenta es el nombre del seriado de entrevistas que se emitirá en Star+, el streaming de Disney dedicado al deporte y otras series y películas. Se estrenó este martes 17 de mayo con tres capítulos iniciales: Karim Benzema (32 min), Andrés Guardado y Diego Lainez (34 min) y Héctor Herrera (23 min).

La temporada 1 tendrá 12 episodios y los nombres de los entreviostados serán revelados en las próximas semanas.

Hugo Sánchez tiene dos años residenciado en Madrid y eso le ha facilitado las cosas para este nuevo proyecto. Entrevistó a tres futbolistas mexicanos que militan en España y se metió a la que fue su casa, la del Real Madrid, a charlar con Benzema y también con Carlo Ancelotti.

Te podría interesar:

– Raúl Jiménez fue puesto en el mercado y cambiaría la Premier League por La Liga española

– Hugo Sánchez se postula gratis para dirigir a México y mencionó a tres entrenadores que lo harían mejor que Gerardo Martino

– Aubameyang se inspira en una leyenda del fútbol mexicano para celebrar sus goles con acrobacias