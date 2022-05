Hugo Sánchez presenta: el Pentapichichi tendrá su propio programa televisivo con grandes exponentes de fútbol

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de ser un goleador legendario para el fútbol mexicano y tener varias alegrías también como entrenador, Hugo Sánchez se ha dedicado a analizar el fútbol frente a las cámaras y no viendo la televisión. Ahora, después de varios años la empresa con la que trabaja le dará la oportunidad de tener su propio programa.

Hugo Sánchez Presenta es el nombre del seriado de entrevistas que se emitirá en Star+, el streaming de Disney dedicado al deporte y otras series y películas. Se estrenó este martes 17 de mayo con tres capítulos iniciales: Karim Benzema (32 min), Andrés Guardado y Diego Lainez (34 min) y Héctor Herrera (23 min).

#HugoSánchezPresenta las historias del deporte como nunca antes ⚽️



🎙 Las entrevistas a Karim Benzema, Andrés Guardado & Diego Lainez y Héctor Herrera ya están disponibles en #StarPlusLA. pic.twitter.com/MwLduKakIR — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) May 17, 2022

La temporada 1 tendrá 12 episodios y abrió el telón con el goleador actual de la Casa Blanca: Karim Benzema. Y en esa charla tuvo un momento incómodo que el propio Sánchez relató en entrevista con Mediotiempo.

“Al preguntarle, ‘qué sentiste cuando Cristiano (Ronaldo) dejó de estar contigo’; él como que se medio molestó, y le dije, ‘porque tú antes metías menos goles, que ahora que no está’”, dijo Sánchez. “‘Sí, pero yo siempre he jugado bien, con Cristiano y sin Cristiano, siempre he metido goles, con Cristiano y sin Cristiano’, respondió, medio le incomodó un poquito, pero ya después le aseveré: ‘tú estás en tu mejor momento’, y como que se tranquilizó un poquito”, agregó.

Su residencia en España le facilita las cosas

Ya Hugo Sánchez tiene dos años residenciado en Madrid y eso le ha facilitado las cosas para este nuevo proyecto. Entrevistó a tres futbolistas mexicanos que militan en España y se metió a la que fue su casa, la del Real Madrid, a charlar con Benzema y también con Carlo Ancelotti.

“No soy periodista, y es algo que me agrada, porque estando sobre todo en España, de cualquier equipo me visitaban amigos y me iba a cenar con ellos, en esas cenas en las que tomábamos algo juntos, había conversaciones muy amenas y no solamente de fútbol, sino que habríamos el abanico de cosas que pasan en México y el mundo, y estando fuera del país como que la gente sabe de más y hay más confianza”, declaró para el diario Récord.

Próximamente se cargarán más capítulos a este seriado presentado por el exgoleador mexicano.

Te podría interesar:

– Raúl Jiménez fue puesto en el mercado y cambiaría la Premier League por La Liga española

– Hugo Sánchez se postula gratis para dirigir a México y mencionó a tres entrenadores que lo harían mejor que Gerardo Martino

– Aubameyang se inspira en una leyenda del fútbol mexicano para celebrar sus goles con acrobacias