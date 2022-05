“Qué colirio”, dice Alicia Machado al ver cómo se ejercitan los hombres en La Casa de los Famosos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alicia Machado ha comentado una publicación que hicieron en la cuenta de Instagram de Telemundo. El video muestra a los participantes masculinos de La Casa de los Famosos 2 haciendo ejercicio y sin camisa.

Los hombres levantaron pesas, dejaron ver sus marcadas figuras y demostraron sus habilidades para este tipo de ejercicios.

“Lo prometido es deuda. Aquí está el clásico taco de ojo costeros de los caballeros de La Casa de los Famosos”, escribieron al publicar el video.

Ante los muchos comentarios que ha generarlo esta publicación destaca el de Alicia Machado, la ex Miss Universo venezolana y ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos. Más de 172,501 personas reprodujeron este video en el que los hombres muestran sus atributos físicos.

“Qué colirio”, escribió la también presentadora que ahora es parte del staff de analistas de este reality show transmitido por Telemundo.

Alicia Machado anunció que se uniría a esta temporada de La Casa de los Famosos, en la faceta de analista, al publicar un video meneando su cuerpecito mientras usa un traje de baño verde brillante.

Su público rápidamente reaccionó a esta situación: “Mucho éxito en esta nueva etapa. Tus comentarios serán de gran importancia para poder escoger a quien apoyar. Por ahora nadie ha logrado convencerme, dejaste la vara muy alta”, “ Que continúen los éxitos”, “ bella reina, que Dios te regale muchas bendiciones más” y “Dios te siga bendiciendo grandemente en tus proyectos. Él tiene cosas más grandes en tu vida, sigue triunfando como cuando lo hiciste en tu reinado”.

Alicia Machado salió victoriosa en la primera temporada de La Casa de los Famosos tras vencer por más de 40 millones de votos a Manelyk González. Meses después de haber triunfado en la final del reality, la venezolana aseguró que había vivido unos días complicados.

“Siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito también puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe. Porque yo no planifique ganarme el amor y el cariño de la gente, yo no lo planee, y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas y ese es mi éxito, a eso es a lo que me he tenido que reflexionar y ponerme a hacer yoga y a entender eso”, dijo.

