Marjorie de Sousa revela que perder a Julián Gil la llevó a vivir una terrible depresión, hasta que su mamá le salvó la vida

Ya han pasado varios años desde que Marjorie de Sousa se separó de Julián Gil y se inició una batalla legal por la custodia de su hijo Matías y ahora la actriz revela cómo fue que, de estar a punto de casarse, todo terminó en tragedia.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la venezolana reveló que el fin de su relación con el argentino la dejó sumida en una gran depresión y, al borde del llanto, señaló que su madre, doña Gloria Rivas, siempre estuvo con ella y la alentó a salir adelante y a que luchara por su pequeño.

“Yo estaba destrozada por dentro, llegó un momento en el que no me podía parar de la cama y un día mi mamá me agarró de la mano y me dijo “¿Qué te pasa? Te necesitamos los dos, no nos dejes solos porque no tenemos a nadie más”. Definitivamente fue ella la que me salvó de la depresión“, dijo Marjorie.

Para finalizar, la actriz señaló que realizó todo tipo de ejercicios y dinámicas para dejar atrás el dolor que sentía por ver destrozado su sueño de formar una familia perfecta y aseguró que hoy por hoy finalmente se ve realizada como mujer.

