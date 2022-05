Karol G montada en Anuel AA: el último mensaje de amor de los Bebecitos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karol G y Anuel AA parecían la pareja ideal en el mundo del reguetón. El género urbano parecía tener en ellos a su rey y reina. Sin embargo, el amor se les acabó. Aún se desconocen las razones, ellos nunca han hablado de más al respecto. Lo único que tenemos son los rumores sobre posibles infidelidades por parte del cantante.

Ahora recordamos el último mensaje de amor de Karol G para Anuel AA, cuando aún se sentía bien entre sus brazos. La imagen y el mensaje corresponden al 27 de noviembre, del año 2020 y ahí le decía: “Verificado Que cumplas 70 mil años más y Ojalá todos conmigo 🤍👹HLM”.

Para ese momento Karol G tenía claro que quería envejecer junto a su amado Anuel AA. ¿Será que la pandemia les pasó factura y la convivencia cotidiana los llevó al truene de su romance?, de nuevo, esto es algo que no sabemos.

La imagen obtuvo en ese momento más de seis millones de likes. Y mientras los fans de Karol G le piden que se olvide de Anuel AA cada que la escuchan cantando un tema de despecho. Los fans del ahora novio de Yailan La Más Viral, se la recuerdan a cada rato al cantante, y parecen querer que la colombiana vuelva a su vida.

El 29 de noviembre del año 2021 volvieron a compartir escenario y aparecieron abrazados en el Instagram de Karol G. Él la apoyó en un concierto y ella estbaa feliz por contar con su apoyo. Pero ojo, esto no significó la reconciliación que muchos esperaban. No. Ocho millones le dieron likes a este álbum de fotos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

