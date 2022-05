Se le baja la camisa desde el hombro a Gaby Espino y no lleva sostén

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gaby Espino es una de las mujeres más hermosas del mundo del entretenimiento. Sin embargo desde hace algunos meses poco se ha visto en la televisión de esta bella actriz venezolana. En Instagram se mantiene tan activa como en el gimnasio. Y es que desde hace un par de años se ha propuesto a vivir una vida completamente sana y como muchas otras de sus compatriotas se mantiene siempre joven, los años parece que no pasan por el cuerpo de la ex de Jencarlos Canela.

Hace unas horas compartió una serie de fotografías en las que posa con sensualidad. Permite que se le vean las pecas del cuerpo, porque el suéter que llevaba se le deslizó sobre el hombro y viendo lo visto debajo parece que no llevaba sostén.

Una de las disciplinas que le han permitido a Gaby Espino bajar de peso es el pilates: “Amo el pilates con todo mi❤️ y todo gracias a la mejor teacher del mundo @ananda_pilates Que delicia de ejercicio y los cambios son impresionantes”. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Parte de su dieta consiste en consumir los productos alimenticios de Yes You Can, que tanto le ayudó a bajar de peso a Francisca Lachapel de la mano, por supuesto de Alejandro Chabán. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Junto a Chabán también ha compartido con sus fans aquellos alimentos que te pueden permitir mantenerte al día con la dieta y el ejercicio: View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Los resultados son evidentes. En su momento le han dicho que deje de bajar de peso, por que consideran que están muy delgada. Sin embargo, parece que se mantiene. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

En el amor parece que le está yendo muy bien y no está permitiendo que todo lo que se dice sobre el polémico empresario venezolano, Miguel Mawad, afecte su relación. Es más, si bien no esconde su amor, no permite que los comentarios entren en las publicaciones. Prefiere alejar su amor del hate. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Lee más sobre Gaby Espino:

Gaby Espino sale en defensa de su novio Miguel Mawad tras las críticas de los internautas debido a su relación

Mansión en Miami y relación con el gobierno venezolano: Conoce a la nueva pareja de Gaby Espino

William Levy, Gaby Espino, Pedro Fernández y Maite Perroni serán anfitriones de los Billboard