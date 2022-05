Nueva York declara estado de emergencia para vigilar el precio de fórmula para bebés

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró este domingo el estado de emergencia para frenar la subida de los precios de la leche de fórmula para bebés, un producto en escasez sin precedentes en todo Estados Unidos.

“Esta orden ejecutiva de emergencia nos ayudará a tomar medidas enérgicas contra cualquier minorista que busque capitalizar esta crisis subiendo los precios de este bien esencial”, dijo Adams.

“Nuestro mensaje para las madres y las familias que luchan es simple: nuestra ciudad hará todo lo que esté a su alcance para ayudar durante este período desafiante”, dijo este domingo el alcalde de Gran Manzana.

La regla define un “aumento excesivo de precio” como un 10% o más por encima del precio habitual de un producto.

Nestlé manda fórmula para bebés desde Europa para aliviar la escasez https://t.co/Cva67elKwG — El Diario Nueva York (@eldiariony) May 20, 2022

En las últimas semanas, encontrar leche de fórmulas para bebés ha sido todo un reto para los padres en distintos estados del país y ha provocado una crisis en Nueva York.

Escasez de fórmula para bebés en Estados Unidos

La escasez ha venido provocada por los problemas de suministro global ocasionados por la pandemia y las dificultades en la planta de producción que Abbott, el principal fabricante de leche para lactantes en EE.UU., tiene en Sturgis (Michigan).

“A los neoyorquinos que les hayan cobrado más por la leche en polvo pueden presentar una queja ante el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) en la web nyc.gov/dcwp o llamar al 311 y decir: ‘sobreprecio'”.

Abbott Labs y la FDA llegan a un acuerdo para reiniciar su producción de fórmula para bebés https://t.co/gttcUwVzC9 — El Diario Nueva York (@eldiariony) May 17, 2022

“La escasez de fórmula infantil en todo el país está perjudicando a los padres y las familias de nuestra ciudad en un momento en que todavía nos estamos recuperando de la crisis de los últimos dos años”, dijo Anne Williams-Isom, vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos en el mismo comunicado.

El exalcalde Bill de Blasio promulgó esta misma medida al comienzo de la pandemia de la Covid-19 cuando las tiendas comenzaron a subir los precios de los desinfectantes y mascarillas.

Según el Ayuntamiento de Nueva York, a nivel nacional, más del 40% de los grandes minoristas no tienen fórmula para lactantes. U.S. troops in Ramstein, Germany are preparing 78k pounds of specialty infant formula for shipment to the United States tomorrow through Operation Fly Formula.



POTUS prioritized this formula because it's in high need in the U.S. pic.twitter.com/12zS20BFdV— Kate Berner (@KateBerner46) May 21, 2022

El miércoles pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó al Departamento de Defensa a usar los contratos que tiene con aerolíneas comerciales para importar la leche en polvo desde cualquier lugar del mundo en lo que la Casa Blanca bautizó como “Operation Fly Formula” (Operación para llevar en avión la leche de bebés).

Además, Biden invocó una ley que data de la Guerra Fría para acelerar la producción de ese alimento lácteo en Estados Unidos.

También lee:

· Nestlé manda fórmula para bebés desde Europa para aliviar la escasez

· Abbott Labs y la FDA llegan a un acuerdo para reiniciar su producción de fórmula para bebés

· Médicos advierten a padres no diluir fórmula para bebés por riesgo de convulsiones