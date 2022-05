Bad Bunny se niega a limitar su estilo por cuestiones de género

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Para un artista, explorar todas las facetas que la moda le ofrece puede ser lo más valioso para desarrollar su lado creativo y formar su propio estilo. Y Bad Bunny está consciente de eso.

Por ello, la estrella del reguetón, de 28 años, prefiere no encasillarse en una sola opción en cuanto a estilo se refiere. Así lo ha dejado ver recientemente en una entrevista a la revista GQ.

“Todo el mundo tiene que sentirse cómodo con lo que es y con lo que siente. ¿Qué es lo que define a un hombre, qué es lo que define lo masculino, qué es lo que define lo femenino? Realmente no puedo dar género a la ropa. Para mí, un vestido es un vestido. Si me pongo un vestido, ¿dejaría de ser un vestido de mujer? ¿O viceversa? No. Es un vestido, y eso es todo. No es de hombre, no es de mujer. Es un vestido“, ha dicho.

El cantante, que trabajaba empaquetando alimentos en un supermercado de Puerto Rico antes de saltar a la fama y convertirse en el artista con más reproducciones en Spotify de 2021, ha afirmado que convertirse en una celebridad nunca fue su intención y ha explicado que el público nativo suele “infravalorar” a los músicos latinos que cantan en su propio idioma.

“Nunca tuve la misión de decir: ‘Esto es lo que voy a hacer’. Ha surgido de forma orgánica. Nunca he hecho una canción diciendo: ‘Esto va a ser mundial’. Nunca hice una canción pensando, ‘Hombre, esto es para el mundo. Esto es para captar al público gringo’. Nunca. Al contrario, hago las canciones como si sólo las fueran a escuchar los puertorriqueños. Sigo pensando que estoy ahí haciendo música y que es para los puertorriqueños. Me olvido de que el mundo entero me escucha”, ha dicho el cantante.

Asimismo, el intérprete de ‘Amorfoda’ ha resaltado lo orgulloso que se siente de sí mismo por todo lo que ha logrado en siete años de carrera.

“El público latino siempre infravaloraba a su artista. A veces, los latinos quieren grabar con un americano y, por hacerlo, piensan que yo también tengo que hacerlo. No, hombre. No está al nivel que estoy yo sólo porque son estadounidenses. Pero esa perspectiva ha cambiado. Ahora se puede ver y la gente ha tomado conciencia. De repente ven, wow, Bad Bunny ha sido lo más escuchado en Spotify durante 70 días. No fue el estadounidense. Es este tipo, que es latino“.

Sigue leyendo: Bad Bunny todavía compra sus tenis en un centro comercial de su pueblo

– Jorge Ramos y Jessi Rodríguez de Despierta América en campaña por Bad Bunny hasta por TikTok

– Bad Bunny alcanza nuevo récord de reproducciones en Spotify