Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Danna Paola aclara cuál es la gravedad de su salud por COVID... Si bien ella misma compartió que se había contagiado de virus, bromeando con que ella pensaba que era inmune, hace unos días corrió una información que asustó a todos sus fans: está internada por problemas respiratorios.

“¡Mentira!”… Así la propia cantautora y actriz confirmó que lo publicado por la revista TvNotas sobre una supuesta hospitalización por severos problemas respiratorios no era cierto. Según la revista, los padres de Danna la habían llevado a un nosocomio preocupados y allí la habrían ingresado.

Desde la sala de su casa en la Ciudad de México, transitando aún por e virus, Danna aclaró que jamás había sido hospitalizada, que se encontraba cumpliendo la cuarentena, que había dormido muchísimo, algo que asegura le hizo muy bien y que además, su madre, quien según la publicación la había internado, se encontraba en Cancún festejando su cumpleaños en un antro muy famoso de dicha playa.

“Mi mamá y mi papá estaban en Cancún disfrutando el cumpleaños de mi madre si yo hubiera estado en el hospital dudo mucho que mi madre y mi hermana estuvieran jangueando en Bacalar, yo no pude ir porque me contagié de COVID“, comenzó diciendo Danna en un largo Instastory, en donde se encargó de detallar cómo está y qué está haciendo para ayudar a salir rápido de la enfermedad.

“He estado en casa, haciendo música, en el único hospital que he estado es en mi casa, aquí he compartido cosas muy bonitas… La recuperación es mucha paciencia, he dormido muchísimo, todo lo que no había dormido, dormí delicioso”, siguió contando.

Danna también compartió que una de los síntomas es que perdió el gusto y el olfato, pero que ya lo estaba recuperando, que le había comenzado a saber el café y ya podía sentir el aroma de su perfume.

¿A qué a recurrido para sentirse mejor?

“Muchas vitaminas, paracetamol y como este rollo más holístico, me comí un ajo, he comido ajo literal en pedacitos porque es un antibiótico natural, por cualquier cosa. Y shots de limón con jengibre y pimienta cayena, son lo máximo”, aseguró la actriz y cantante.

Para terminar dijo que estaba bien y recuperando fuerzas para volver con todo y con sus nuevas “canciones del COVID”.

MIRA AQUÍ COMO ELLA MISMA LO CUENTA:

NO TE PUEDES PERDER ESTAS OTRAS HISTORIAS DE DANNA PAOLA:

•“Me duele heavy el cuerpo”: Danna Paola manda mensaje para revelar que tiene Covid-19

•La indirecta de Danna Paola a la mala calidad de las series adolescentes

•Danna Paola habla por primera vez de su noviazgo con Alex Hoyer: “ya no tengo 15 años para negar relaciones”