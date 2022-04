Danna Paola habla por primera vez de su noviazgo con Alex Hoyer: “ya no tengo 15 años para negar relaciones”

A lo largo de su carrera artística, Danna Paola siempre se ha caracterizado por proteger su vida privada a toda costa, pero por una vez ha bajado la guardia para reconocer que se encuentra en un momento inmejorable después de que el cantante Alex Hoyer confirmara su relación sentimental hace unos días.

A su salida del estreno del musical ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’, una puesta en escena de Broadway que estará una breve temporada en la Ciudad de México, la estrella se encontró con la prensa y se paró a responder unas cuantas preguntas que, como era de esperar, muy pronto se desviaron hacia su nuevo novio.

“Es la primera vez que voy a hablar y, de verdad, se los digo, para mí es algo muy privado. Queremos mantenerlo para nosotros, es nuestra decisión, no es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones”, aseguró con mucha naturalidad.

Danna Paola ha repetido lo mismo que dijo recientemente el músico de 24 años, que respeta a su pareja como persona y artista, aunque ha descartado aparentemente la posibilidad de que colaboren juntos añadiendo que quiere mantener “sus vidas laborales separadas”.

Aunque se mostró muy cómoda hablando de su novio, pero también dejó claro que esta será la primera y única ocasión que lo haga: “No tengo nada que ocultar, soy una persona cada vez más real, más allegada a mí, por supuesto que cuido mi vida personal, por tener un lado privado, ¿no?”.

Los rumores sobre un posible romance entre los cantantes comenzaron cuando fueron captados de forma muy cariñosa en Ibiza el verano pasado.

Casi un año más tarde, Alex rompió su silencio para aclarar que seguían juntos y felices y desvelar un dato muy curioso: “Más allá de la relación que tengo con ella, la conocí como fan. He sido fan de ella desde que era un niño”, declaró.

Sigue leyendo: Danna Paola está de luto: así se despidió de su querida abuela

– Danna Paola se tatuó en nombre de su fallecida abuela

– Belinda le envía un mensaje a Danna Paola: “En este momento tan triste y difícil siento mucho la pérdida de tu abuelita”