Kim Kardashian se convierte en consultora principal de Beyond Meat

Beyond Meat incorporó recientemente a Kim Kardashian como su primera consultora principal de sabor. La influencer estará apareciendo en la nueva campaña de la popular compañía de carne a base de plantas.

“Creo tanto en la misión de Beyond que he intervenido para ayudar con mi mayor activo: mi gusto”, presume Kardashian.

En un video compartido a través de redes sociales, Kim Kardashian aparece en una cocina y con dos chefs al lado que se turnan para servirle diferentes platos elaborados con Beyond Meat, como hamburguesa, nuggets y tacos.

La celebridad de 41 años que se promueve como un ícono sinónimo de un gusto impecable en comida, moda, belleza y más, “inspirará” a las personas a incluir Beyond Meat en sus dietas.

Kim presentará sus recetas favoritas de con los productos Beyond Meat, además de compartir otro contenido y promociones exclusivas a través de la empresa.

La nueva consultora de Beyond Meat, quien se jacta de ser selectiva con las marcas que se asocia, asegura que ella y su familia han sido consumidores de los productos de la compañía desde hace años. La socialité ha compartido recetas con los productos, como el año pasado, cuando compartió su receta de taco vegano hecha con Beyond Meat en el blog de estilo de vida de su hermana Kourtney, Poosh Magazine.

“Mis hijos están obsesionados con mi receta de tacos Beyond Beef, Beyond Burger para barbacoas y Beyond Chicken Tenders para una merienda rápida”, dijo Kardashian en un comunicado.

Con Kim, Beyond Meat suma a una celebridad a su lista de embajadores famosos, entre los que se incluyen Kevin Hart, Shay Mitchell , Snoop Dogg y Liza Koshy.

La asociación de Kardashian a Beyond Beef no fue aplaudida por todos. Algunos usuarios de las redes sociales criticaron que la socialité sea consultora de sabor de la compañía de alimentos a base de plantas. “Si Kim es la principal catadora de sabores, corre”, escribió en un tuit, el chef Andrew Gruel.

Bad for you AND bad for the environment. Putting that aside, if Kim is the chief taste taster, run. https://t.co/PzZwYeWvRu

— Chef Andrew Gruel (@ChefGruel) May 25, 2022