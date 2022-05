Selena Gómez da a sus seguidores una de las mejores noticias: Está trabajando muy duro en su nuevo álbum

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Selena Gómez acaba de dar a sus seguidores una de las mejores noticias de los últimos meses. La cantante está trabajando muy duro en su nuevo material discográfico, que sería su primer lanzamiento desde el EP ‘Revelación’ con el que hizo su debut en español en 2021.

“Acabo de terminar la cuarta temporada de mi programa de cocina ‘Selena + Chef’, y estoy en Los Ángeles trabajando en mi álbum ahora”, ha dicho Gómez, de 29 años, al podcast ‘Crew Call’ de Deadline.

Pero eso no es todo. Si bien la cantante de ‘Rare’ no se ha comprometido anunciando fechas para una próxima gira, sí ha insinuado que esta vez estaría lista para llevar su música por todo el mundo: “Estoy abierta a una gira, al mil por ciento. Aunque obviamente tengo obligaciones y cosas que quiero hacer, así que, lo haré cuando sea el momento adecuado. No es lo primero en mi lista de prioridades”.

Selena no presentó en directo los temas de su álbum ‘Rare’ de gira y su última actuación en vivo fue una aparición en 2021 en el programa ‘The Late Late Show with James Corden’, donde presentó su colaboración ‘Let Somebody Go’ con la banda Coldplay, por lo que no es de extrañar que tenga tantas ganas de volver a pisar un escenario. ‘Revelación’, que la estrella ha calificado como “un homenaje a mi herencia”, le valió a Gómez su primera nominación a los premios Grammy como Mejor Álbum de Pop Latino.

La fundadora de la compañía Rare Beauty también protagoniza actualmente la exitosa serie de Hulu ‘Only Murders in the Building’, que volverá con la segunda temporada el 28 de junio, y ella ha prometido que será “un millón de veces mejor que la primera”.

