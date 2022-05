Iker Casillas al Real Madrid: “Si no pones la guinda al pastel nadie se acordará de lo que pasó ante PSG, Chelsea y City”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Santo de Móstoles era apodado por los milagros que hacía bajo el arco. Iker Casillas disputó tres finales de Champions League y las ganó todas, incluyendo la histórica Décima orejona en 2014 y ahora analizó lo que será esa definición entre Real Madrid y Liverpool FC.

Precisamente bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, Casillas levantó esa Champions League en Lisboa 2014. Ocho años después mira la final desde la barrera, pero está muy ligado al Real Madrid en otras funciones.

“Los aficionados del Madrid tienen que estar orgullosos de este equipo, que ha sido algo maravilloso, que lo ha disfrutado todo el mundo… Para ser jugador del Real Madrid tienes que tener esa fuerza, ese talento y, sobre todo, ese coraje que te hace ir hasta el final y que hace la diferencia en una competición como la Champions. Vivirlo desde la grada no tiene nada que ver a cuando era jugador. Esta temporada la he vivido con mucho nerviosismo”, dijo Iker en The Players Tribune.

Real Madrid llegó a la final de la Champions League al dejar en el camino al PSG, Chelsea FC y Manchester City, tres equipos que eran favoritos en sus eliminatorias contra el Madrid, pero el ADN madridista salió a relucir en las remontadas.

“Lo de las remontadas está muy bien, pero ahora hay que conseguirla, nos falta la guinda. Si no consigues esa guinda, el pastel no estará completo, ¿no? Si no llega la copa a las vitrinas, nadie se va a acordar de lo que pasó con PSG, con Chelsea y con el Manchester City. Para ser emocionante, tiene que ser hasta el fin, con el premio”, dejó claro el Santo Iker.

Para Casillas estos dos equipos son los mejores de la temporada y ambos tienen merecido su lugar en la final. “El Real Madrid y el Liverpool son los dos mejores equipos del mundo en la actualidad y se merecen esta final. Cada uno con sus jugadores y con su estilo, no podrán cometer errores. Y creo que la clave es esa, cometer pocos errores, siendo prácticos e inteligentes”.

𝗗𝗢𝗡 𝗜𝗞𝗘𝗥 𝗖𝗔𝗦𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦



🏆 Un Mundial.

🏆🏆 Dos Eurocopas.

⚽ 167 partidos con la @SeFutbol.



🧤 El portero que más veces ha defendido nuestra camiseta cumple 4️⃣1️⃣ años.



🥳 ¡¡MUCHÍSIMAS FELICIDADES, @IkerCasillas!! pic.twitter.com/aeAVUtLBn5 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 20, 2022

De portero a portero

Thibaut Courtois ha sido clave para que el Madrid ganara La Liga y también llegara a la final de la Liga de Campeones. Iker, que sabe lo que significa esa posición, destacó el trabajo del guardameta belga.

“Nadie puede discutir que hoy es el mejor portero del mundo. Es lo mismo que pienso de Karim. Para elevarte aún más, tienes que conseguir ese premio. Y se la merece como nadie, ya que ha sido fundamental para que el Madrid llegue a la final de París. Me siento orgulloso de que, como yo lo hacía con Arconada, él haya crecido inspirándose en mis paradas, en mis vídeos. Por ahí habrá otro chaval que querrá ser como Courtois el día de mañana. Pero, en síntesis, me halaga haber sido parte de su vida”, finalizó. "@thibautcourtois transmite esa seguridad de tener una persona atrás que sabes que te va a responder" — @IkerCasillas



— LaLiga (@LaLiga) May 20, 2022

