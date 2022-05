Don Francisco reveló detalles de sus problemas familiares que fueron generados por sus labores profesionales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mario Luis Kreutzberger Blunenfeld, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Don Francisco, estuvo presente en ‘La Entrevista con Yordi Rosado’ para dar detalles de lo que fue su carrera profesional y los inconvenientes que le trajo con sus parientes más cercanos.

Durante seis años se mantuvo viajando, pues los domingos iba a Miami, lugar donde grababa unos programas que debían salir en Estados Unidos, luego volvía a cambiar de país porque el miércoles ya estaba de regreso a su nación natal, ahí también hacía exactamente lo mismo, solo que era contenido exclusivo de la nación.

“Tenía muy poco tiempo en la casa. En un cumpleaños mi hijo menor me regaló un frasco que tenía adentro un papelito. Tuve que sacar el papelito con un alfiler y decía: “Tiempo”, me dolió eso. Le preguntó a mi hijo que tenía 9 o 10 años qué significaba y me dijo ‘Tú tienes todo papá, menos tiempo”, expresó el reconocido conductor chileno.

El reconocido presentador de televisión reveló que fue una situación que hizo que todos asistieran al psicólogo, desde ese proceso, los especialistas en el área le pidieron a sus hijos que realizaran dibujos y es que en todos los que hacían él estaba bastante retirado de la familia.

“Eso me afectó mucho y le digo al médico, ¿Qué es lo que puedo hacer? El médico me dijo ‘Bueno, haga algo, busque un día especial con ellos’“, le manifestó el especialista en la materia.

Desde ese entonces tomó los martes como “especiales”, y es que para ese momento ese día en particular trabajaba solo una jornada de medio tiempo. Por ello, aprovechaba ese tiempo para poder compartir con sus pequeños y hacer algo que fuese del gusto de todos. View this post on Instagram A post shared by Don Francisco (@donfranciscotv)

“Me dio una cámara, cuando se encendía la cámara yo aparecía en la televisión sonriendo y cuando estaba apagado, yo aparecía en el televisor triste, porque mi personalidad cambia en cámara“, agregó durante la entrevista con Rosado.

Se trata de un regalo que le dio la madre de sus hijos, pues así era como su esposa consideraba que él era delante y detrás de cámaras.

