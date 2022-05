Maestra se hizo la muerta durante la masacre en Uvalde; alumno cuenta que lo hizo para salvarlos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Me estoy haciendo la muerta”, fue lo que la profesora de la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas, Elsa Ávila, le dijo a sus alumnos después de que Salvador Ramos le disparara luego de que cerró con llave su salón de clase.



De acuerdo con Daniel Garza, de 9 años, cuando su maestra se dio cuenta de que se estaba llevando un tiroteo al interior de la escuela corrió a cerrar su salón de clase con llave, pero el atacante se dio cuenta de su accionar y le disparó, lo que la dejó mal herida, pero con vida.



En entrevista con ABC NEWS, Daniel Garza recordó que su maestra recibió un disparo a través del vidrio y cayó al suelo, pero de forma discreta les dijo a sus alumnos que se estaba haciendo la muerta y que todos debían permanecer callados.

🇺🇸 | MATANZA EN EEUU: Salvador Ramos, de 18 años, identificado como el pistolero que mató al menos a 14 estudiantes y un maestro en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, publicó fotos de rifles y una revista de armas en Instagram antes de disparar. pic.twitter.com/0skNzKuSZY— Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 24, 2022

Según el menor de edad, su maestra no fue la única que resultó con una lesión debido a los disparos, sino un compañero de su salón, pero éste también guardó silencio para evitar que lo escucharan.



Garza contó que él y otro grupo de compañeros se escondieron debajo de una mesa, al lado de una pared y por varios minutos se quedaron en silencio, escuchando los disparos, los gritos y llanto de sus compañeros del salón de al lado.



“Personalmente no puedo agradecer lo suficiente a la maestra de mi hijo”, dijo la madre del menor, Brian Ruiz. Y agregó: “Creo que lo que hizo les salvó la vida a todos”. Qué Dios le de mucha fortaleza a todos esos padres que perdieron a sus pequeños hijos en la masacre ocurrida en el colegio de primaria en Texas, Estados Unidos, a causa de un #Tiroteo producido por Salvador Ramos, de 18 años, quien también murió por enfrentarse a policías pic.twitter.com/wGkR7JnxsS— Gabriel Ramos (@periodistagabo) May 25, 2022

Daniel agradece estar con vida, sin embargo, se siente triste porque durante la masacre perdió a su prima, Ellie García, quien se encontraba en el salón de clases de al lado: “Estaba muy preocupado por ella”.



Tras la masacre, la madre del estudiante hispano reveló que su hijo no ha querido jugar y contó las razones: “Cuando le pregunto por qué no quiere jugar me dice ‘no quiero escuchar disparos’. No estamos viendo el cable, cualquier mención de un tiroteo lo dispara. Eso es algo con lo que tendrá que vivir para siempre y será difícil”.



