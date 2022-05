Ricky Martin publica una foto desde la cama, sin camisa y alborota Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ricky Martín cautivó a su público de las redes sociales al publicar una fotografía desde la cama y sin camisa. El cantante boricua presumió de su físico, mientras tenía un cuaderno abierto y la luz de una lámpara de mesa lo alumbraba.

“Atrapado estudiando este increíble guión. Siento que este va a ser un verano increíble.Y buena música sale en cualquier momento”, escribió el también actor y bailarín para acompañar esta fotografía que ha cultivado más de 125,000 me gustas y más de 1,400 comentarios.

Uno de los mensajes más destacados que me dejaron al puertorriqueño fue hecho por Carolina Sandoval, la influencer venezolana, quien fue presentadora de ‘Suelta la Sopa’ por Telemundo. “Buenas noches”, le escribió ‘La venenosa’

Carlos Ponce fue otro de los que se tomó un instante de su tiempo para transmitirle un mensaje al boricua: “Nice set up! I’m going to get you a little book lamp clip for your birthday. (¡Buen montaje! Voy a comprarte un pequeño clip de lámpara de libro para tu cumpleaños)”, expresó el presentador.

Ricky Martin tiene más de 16,9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y los ha cultivado desde el 7 de septiembre del año 2012, fecha en la que se unió a esta popular red social.

El boricua suele compartir con frecuencia imágenes de su vida personal o momentos profesionales que le toca vivir. Hace algunos días el cantante asistió al Festival de Cannes, luciendo un elegante traje negro, con camisa blanca y corbatín. En esta publicación recibió el me gusta de casi 170,000 personas y cientos de comentarios que destacaron la presencia del intérprete de ‘Livin la vida loca’ en este importante festival de cine.

Ricky Martin recientemente se unió al elenco de ‘Mrs. American Pie’, una serie de comedia para Apple TV+. “Martin protagonizará ‘Mrs. American Pie’ como el protagonista masculino, Robert, y es la última incorporación a una lista de actores que incluye a Kristen Wiig, Alison Janney y Laura Dern”, se pudo conocer.

