El sábado próximo, el 4 de junio, en colaboración con la Alianza Nacional por la Salud Hispana (National Alliance for Hispanic Health) y junto a varias organizaciones aliadas y agencias miembros, nuestra Hispanic Federation llevará a cabo –como lo viene haciendo desde hace 16 años– una saludable y entretenida actividad popular llamada “¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!”. Esta vez, la tradicional feria de salud, educación y diversión para toda la familia se llevará a cabo en Washington Heights, en el Alto Manhattan. Y, una vez más, será gratis.

“¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! ofrece a nuestra gente la posibilidad de hacerse pruebas de salud y exámenes sin costo, así como brindar información y educar a la comunidad”, explica Bethsy Morales-Reid, Vicepresidenta Adjunta de Programas de la federación. “Pero además, queremos involucrar a toda la comunidad en una conversación acerca de los estilos de vida que elegimos, y alentar cambios positivos”.

¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! es una iniciativa que nos llena de orgullo y de gratitud hacia nuestros aliados y patrocinadores y nuestras organizaciones miembros, que la hacen posible desde hace 16 años. Porque desde que comenzamos a realizar estas ferias de salud han participado en las mismas más de 200,000 personas, de las cuales más de 100,000 se han hecho pruebas y exámenes médicos.

“Las pruebas y los exámenes son una parte importante de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! Por ejemplo, los de la vista, el VIH, las infecciones de transmisión sexual, la presión de la sangre, el cáncer, los niveles de azúcar, o el COVID 19, además de la vacunación contra el coronavirus”, amplía Morales-Reid. “Pero el sábado habrá mucho más que eso, como clases de zumba y fútbol, y baile. También distribuiremos alimentos suficientes para las familias durante una semana. Y diversión para grandes y chicos, desde música hasta manualidades, premios y regalos”.

La edición de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! de este año cuenta con apoyo adicional del Memorial Sloan Kettering Cancer Center y el Departamento de Asuntos Juveniles y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Nueva York.

Todas las actividades del 4 de junio tendrán lugar entre las 11:00 am y las 2:30 pm en la Avenida Saint Nicholas entre las calles 185 y 186, en Washington Heights.

Y termina diciendo Bethsy Morales-Reid, “Recuerden que es una actividad totalmente gratuita. Los esperamos”.

Para más información sobre otras importantes actividades de nuestra Hispanic Federation y nuestra red de organizaciones comunitarias en toda la nación, llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, al (844) 432-9832. También pueden visitar nuestro sitio Web, en www.hispanicfederation.org, o seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter.

¡Celebremos juntos el 32do aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation