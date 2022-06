Gareth Bale se despidió del Real Madrid con emotiva carta: “Gracias por darme la oportunidad de jugar en este club” [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El héroe de la decimotercera Champions League y el encargado de marcar el gol ganador de la Décima se despidió del Real Madrid. Gareth Bale puso punto y final a su etapa de casi nueve años en la Casa Blanca, club en el que ganó todos los títulos posibles y él fue uno de los pilares fundamentales para alcanzarlos.

Si bien sus dos últimas temporadas en el Madrid no fueron como él y la afición esperaba, su primera parte como madridista fue explosiva, llena de goles claves y corridas que el madridismo no podrá olvidar.

En el camino se enojaron con él, por ciertas actitudes y su amor por el golf, pero en el fondo el hincha del Madrid está agradecido por el rendimiento del Expreso de Cardiff.

El madridismo le dio una despedida digna a Gareth Bale, hay que reconocerlo. Olvidaron los últimos meses y le reconocieron que él fue uno de los héroes en la Décima y la figura en la decimotercera.



Costó 101 millones de euros su ficha y ganó tres ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, cinco Ligas de Campeones, tres Supercopas continentales y cuatro Mundiales de Clubes. Pagó cada euro invertido.

Jugó 258 partidos, marcó 106 goles y asistió en 67 goles. Sus goles más recordados: la corrida frente al Barcelona para la Copa del Rey 2014 y su chilena frente a Liverpool en Kiev para ganar la Orejona 13. Todo esto lo compartió en un video.

Carta completa de Gareth Bale

“Escribo este mensaje para agradecer a todos mis compañeros de equipo, pasados y presentes, a mis entrenadores, a todos los trabajadores del club y a la afición que me ha apoyado durante todo este tiempo.

Llegué aquí hace 9 años como un joven que quería hacer realidad mi sueño de jugar en el Real Madrid. Vestir la gloriosa equipación blanca, llevar el escudo en el pecho, jugar en el Santiago Bernabéu, ganar títulos y ser parte de lo que es tan famoso y alcanzable por tan solo unos pocos, ganar la Champions League.

Ahora puedo mirar hacia atrás, reflexionar y decir con honestidad que este sueño se hizo realidad y mucho, mucho más.

Ser parte de la historia de este club y conseguir todo lo que hemos logrado juntos en el Real Madrid ha sido una experiencia increíble que jamás olvidaré.

También quiero agradecer al presidente Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y la directiva, por darme la oportunidad de jugar en este club. Juntos hemos podido crear momentos que formarán parte de la historia de este club y del fútbol”. It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD— Gareth Bale (@GarethBale11) June 1, 2022

