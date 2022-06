J Balvin y Christian Nodal protagonizan una nueva polémica: esto es todo lo que se han dicho los artistas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

J Balvin fue quien inició la polémica al publicar una imagen del nuevo look de Christian Nodal y una de sí mismo en su perfil de Instagram. “Encuentren las diferencias”, fue el mensaje con el que acompañó esta publicación.

Rápidamente, a través de sus historias en esa misma red social, Nodal respondió al intérprete colombiano al compartir su publicación: “Yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, escribió en esta historia y luego publicó otra más con la parte de la canción que Residente le dedicó a J Balvin hace unos meses: “Esto lo hago pa divertirme”, sonó mientras Nodal movía la cabeza.

“Ya no más, esto solo fue pa divertirme. Ahora vamos pa las cosas de verdad”, dijo J Balvin en sus historias de Instagram luego de recibir la primera respuesta de Nodal.

Tras ese video en el que J Balvin aparece sonriente, y que Nodal compartió también en las historias de su cuenta de Instagram, el mexicano respondió con una serie de varios videos:

“Miren mi gente, este compa no amaneció bromista amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrn tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí. Donde claramente, y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mier… muy fea que viví. ¿Entienden? Y no hay derecho de hacer esas cosas. Hay que usar las redes bien”, expresó Nodal.

Asimismo, el cantante mexicano dijo: “Como todos saben yo no soy muy bueno pa hablar, así que ya mismo voy pa la cabina porque voy a grabar algo bien ching*n… para este compa que no ha aprendido. Te dio una parada Residente, no aprendiste, yo creo que te gustó”.

Luego de que Nodal dijera que le haría una canción a J Balvin, el colombiano apareció nuevamente en las historias de su perfil de Instagram, haciéndole mención a Nodal, y diciendo: "Lo compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea la foto, estamos bonitos los dos, o yo no sé, yo me siento sexy, confiado, seguro, la persona lo toma mal ya eso es ya problema de él. Uno no puede hacer un chiste porque se ponen muy sensibles. Entonces nada. Si va a sacar la tiradera que sea romántica y que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado".

