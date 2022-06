Sur de Florida se prepara para la llegada de una “potencial” tormenta tras paso del huracán Ágatha

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Autoridades de Florida, EE.UU., se preparan para la llegada de lo que catalogaron como una “potencial” tormenta tropical formada por el huracán Ágatha, que ya hizo su paso por México, y que solo tres días después de arrancar la temporada de huracanes, ha movilizado a parte de la población de este estado.

Ráfagas de viento acompañadas de lluvias torrenciales se llevaron a cabo este viernes en los condados sureños de Miami-Dade, Broward y Monroe, este último donde se encuentran los turísticos cayos de Florida.

“Estamos observando la potencial tormenta y en estos momentos no hay interrupciones del servicio de transporte (público), pero los sitios de pruebas del covid-19 pueden ser temporalmente cerrados hoy y mañana”, puntualizó en una rueda de prensa Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.

También señaló que la “potencial tormenta llega a solo tres días de comenzar la temporada de huracanes y es hora de prepararnos bien; estar preparados es la mejor manera de mantenerse a salvo”.

WATCH LIVE: Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava is holding a press conference in preparation for this weekend's potential tropical storm.



LATEST: https://t.co/3RlrcRa1U0 https://t.co/LwSkIQAcUp — WSVN 7 News (@wsvn) June 3, 2022

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), dijo vía Twitter que la tormenta conocida como el huracán Ágatha, que causó al menos nueve muertos en México hace pocos días, se conocerá ahora como Alex en la cuenca del Océano Atlántico en caso de formarse en las próximas horas.

De acuerdo con el NHC, a las 17:00 hora del este estadounidense (21:00 GMT), la perturbación se localizó a unos 563 km al suroeste de Fort Myers, en la costa oeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h. Here are the 4 PM CDT Jun 3 Key Messages on Potential Tropical Cyclone One (#PTC1) which is forecast to soon become a Tropical Storm.



Heavy rains could lead to considerable flash and urban flooding across South Florida and the Keys. See https://t.co/tW4KeFW0gB for more info. pic.twitter.com/Gu9kVzaPe0— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 3, 2022

A través de su cuenta en Twitter, en su más reciente actualización, hasta el momento, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que “continúan las fuertes lluvias sobre el oeste de Cuba y el sur de Florida”. Potential Tropical Cyclone #One Advisory 5A: Heavy Rains Continue Over Western Cuba and South Florida. Hurricane Hunters Investigating the System. https://t.co/VqHn0u1vgc— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 3, 2022

También le puede interesar:

–Ágatha deja 10 muertos y 20 desaparecidos en el sur de México

–Huracán Ágatha en México podría impactar con categoría 3 este lunes

–Alerta de huracán en México: Tormenta Agatha podría convertirse en los próximos días