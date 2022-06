IRS llama a contribuyentes que aún no presentan declaración de 2021 a no esperar hasta octubre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) hizo un llamado a los contribuyentes que aún no han presentado su declaración de impuestos de 2021, incluidos aquellos que solicitaron una prórroga, a presentar una declaración completa y precisa electrónicamente lo antes posible una vez que tengan toda su información junta.

“No hay necesidad de esperar hasta la fecha límite de octubre”, dice el IRS en su página de internet.

Los contribuyentes que solicitaron una prórroga tienen hasta el 17 de octubre de este año para presentar su declaración de impuestos. Sin embargo, si un contribuyente tiene toda la información necesaria para presentar una declaración precisa, la presentación antes de las vacaciones de verano puede ser beneficiosa para todos, señala la agencia tributaria.

“Los empleados del IRS continúan trabajando arduamente para procesar las declaraciones de impuestos y abordar nuestros problemas de inventario”, dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS.

“Seguimos instando a las personas a que presenten sus declaraciones electrónicamente y lo hagan lo antes posible. Incluso si las personas tienen una prórroga para presentar sus declaraciones hasta octubre, enviar la declaración de impuestos lo antes posible puede ayudarlos a obtener un reembolso más rápido o puede ahorrarles dinero. si adeudan evitando intereses y multas adicionales”, agregó el comisionado.

Presentar la declaración a través de la vía electrónica lo antes posible también puede ayudar a los contribuyentes que no presentaron una prórroga y no cumplieron con la fecha límite de abril a evitar más multas e intereses si adeudan impuestos.

Por lo general, las personas que eligen no presentar una declaración de impuestos porque no ganaron suficiente dinero para presentar la declaración no recibirán una multa si se les debe un reembolso. Pero es posible que no reciban un reembolso si no presentan la solicitud.

El IRS aconseja a las personas que aún necesitan presentar una declaración de impuestos de 2021 que la presenten electrónicamente y, si se les debe un reembolso, que elijan el depósito directo.

La presentación electrónica es rápida, precisa y segura, y cuando una persona elige el depósito directo, su reembolso va directamente del IRS a su cuenta bancaria o financiera y recibe su reembolso en el menor tiempo posible.

Si tienen una tarjeta de débito prepaga, es posible que puedan aplicar su reembolso a la tarjeta proporcionando la cuenta y los números de ruta al IRS. El IRS procesa la mayoría de las declaraciones presentadas electrónicamente y emite reembolsos de depósito directo en menos de tres semanas.

El ISR cuenta con información y herramientas gratuitas que ayudan a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales, mismas que pueden ser consultadas en línea ingresando en IRS.gov.

