Belinda salta de su hilito dental y saca el gusano de maguey para dárselo a sus compañeros de Edén

Desde hace varias semanas Belinda se encuentra en España para grabar la serie «Bienvenidos A Edén» y, aunque ya conocía a sus compañeros, decidió hacer un convivio con ellos en el que puso el toque mexicano de una forma muy peculiar.

La cantante compartió en sus Instagram Stories una serie de videos en los que aparece junto a parte del elenco en un yate y, después de mostrar sus mejores pasos de baile, se ve cómo todos forman un círculo y ella los enfrenta a una máquina de toques eléctricos.

En los cortos se puede apreciar cómo la intérprete de “El Sapito” asegura que está en el nivel más bajo de intensidad del aparato; sin embargo, es más que suficiente para que todos comenzaran a retorcerse por la sensación y a reírse. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Esto no fue lo único mexicano que Belinda agregó a la fiesta, pues en otro corto se ve a una de sus compañeras, a quien cariñosamente le llamó Angie, probando un gusano de maguey y señalando que acababa de comer chapulines. View this post on Instagram A post shared by Entretenimiento RCN (@entretenimientorcn)

