El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 8 septiembre de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 8 de septiembre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Va a ser un día en el que el hogar y la familia estarán muy presentes. Puede ser que recibas invitaciones de otras personas que serán muy atractivas; sin embargo, te convendrá privilegiar la intimidad ahora. Un árbol, antes de florecer, necesita buenas raíces. Cultiva las tuyas.
Tauro
04/20 – 05/20
Va a ser un día en el que te llegarán noticias por parte de familiares o personas de tu afecto y habrá conversaciones de índole íntima. Por eso, te sugiero que dejes los temas más banales y cotidianos para otro momento y ahora hables de lo que realmente te moviliza internamente.
Géminis
05/21 – 06/20
Es momento de administrar tu dinero y tus bienes con un criterio cuidadoso. Por eso, evita la tentación de gastar en cosas caras o lujosas. Al contrario, prioriza invertir en alimentos y artículos para el hogar. No permitas que el deseo de disfrutar te haga descuidar tus recursos.
Cáncer
06/21 – 07/20
En este momento, la Luna transita por tu signo y te pide que te conectes con tu sentir y escuches tu intuición antes de empezar cosas. La mirada de tus familiares puede ser interesante, pero hoy puede resultar una distracción para encontrar tu camino personal y propio.
Leo
07/21 – 08/21
Estarás con un alto nivel de receptividad y más propenso a que te afecten las influencias del entorno. De hecho, solo te conviene conversar con personas de tu círculo más íntimo. Si gastas tu energía en charlas banales y chismes, terminarás completamente exhausto.
Virgo
08/22 – 09/22
Los cuerpos celestes indican que llegó el momento de que socialices, te vincules y promuevas el encuentro con otros. No te rodees de personas por lo que tienen o por la riqueza que pueden presumir o mostrar. Sería genial que llames amigos a quienes estén dispuestos a brindarte cariño.
Libra
09/23 – 10/22
El toque de calidez que vuelcas en el trabajo y el compromiso humano con el que te desempeñas no pasarán inadvertidos ante tus superiores y serán bien reconocidos. Pero cuando obtengas tu triunfo, sigue manteniéndote humilde y evita cualquier gesto de vanidad.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tú y tu familia contarán con una cuota extra de buena suerte en asuntos migratorios. En un nivel más general, tendrás que discernir qué influencias resultan positivas y cuáles pueden enredarte con el pasado. También sentirás deseos de viajar para reencontrarte con familiares que viven lejos.
Sagitario
11/23 – 12/20
Aunque recibas invitaciones sociales, la energía del día es excelente para que investigues sobre las ciencias ocultas o consultes con algún psíquico. Develarás un secreto familiar bajo una nueva luz, descubriendo cuestiones que antes te habían pasado inadvertidas.
Capricornio
12/21 – 01/19
La Luna transitará por Cáncer, favoreciendo los asuntos de pareja, especialmente si buscas un intercambio afectivo. No intentes presumir a quien amas ni esperes que cumpla con un estándar social. Recuerda que una relación se sostiene cuando existe un verdadero lazo entre ambos.
Acuario
01/20 – 02/18
Tu vida cotidiana requerirá que seas cuidadoso a cada paso y en cada tarea. Pon tu dedicación con calma, respetando tus ritmos internos, y deja los sueños e idealizaciones de lado. En tu trabajo habrá un clima de contención y esto te llevará a mejorar tu funcionamiento.
Piscis
02/19 – 03/20
Recuerda que hay momentos en los que conviene ser espontáneo y callar las voces temerosas. A la hora de expresarte, permite que tu corazón, tu instinto y tu intuición te muestren el camino. Esta actitud, acorde con tu forma de ser, hará que te sientas dichoso.