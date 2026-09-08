El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 8 septiembre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 8 de septiembre de 2026.

03/21 – 04/19

Va a ser un día en el que el hogar y la familia estarán muy presentes. Puede ser que recibas invitaciones de otras personas que serán muy atractivas; sin embargo, te convendrá privilegiar la intimidad ahora. Un árbol, antes de florecer, necesita buenas raíces. Cultiva las tuyas.

04/20 – 05/20

Va a ser un día en el que te llegarán noticias por parte de familiares o personas de tu afecto y habrá conversaciones de índole íntima. Por eso, te sugiero que dejes los temas más banales y cotidianos para otro momento y ahora hables de lo que realmente te moviliza internamente.

05/21 – 06/20

Es momento de administrar tu dinero y tus bienes con un criterio cuidadoso. Por eso, evita la tentación de gastar en cosas caras o lujosas. Al contrario, prioriza invertir en alimentos y artículos para el hogar. No permitas que el deseo de disfrutar te haga descuidar tus recursos.

06/21 – 07/20

En este momento, la Luna transita por tu signo y te pide que te conectes con tu sentir y escuches tu intuición antes de empezar cosas. La mirada de tus familiares puede ser interesante, pero hoy puede resultar una distracción para encontrar tu camino personal y propio.

07/21 – 08/21

Estarás con un alto nivel de receptividad y más propenso a que te afecten las influencias del entorno. De hecho, solo te conviene conversar con personas de tu círculo más íntimo. Si gastas tu energía en charlas banales y chismes, terminarás completamente exhausto.

08/22 – 09/22

Los cuerpos celestes indican que llegó el momento de que socialices, te vincules y promuevas el encuentro con otros. No te rodees de personas por lo que tienen o por la riqueza que pueden presumir o mostrar. Sería genial que llames amigos a quienes estén dispuestos a brindarte cariño.

09/23 – 10/22

El toque de calidez que vuelcas en el trabajo y el compromiso humano con el que te desempeñas no pasarán inadvertidos ante tus superiores y serán bien reconocidos. Pero cuando obtengas tu triunfo, sigue manteniéndote humilde y evita cualquier gesto de vanidad.

10/23 – 11/22

Tú y tu familia contarán con una cuota extra de buena suerte en asuntos migratorios. En un nivel más general, tendrás que discernir qué influencias resultan positivas y cuáles pueden enredarte con el pasado. También sentirás deseos de viajar para reencontrarte con familiares que viven lejos.

11/23 – 12/20

Aunque recibas invitaciones sociales, la energía del día es excelente para que investigues sobre las ciencias ocultas o consultes con algún psíquico. Develarás un secreto familiar bajo una nueva luz, descubriendo cuestiones que antes te habían pasado inadvertidas.

12/21 – 01/19

La Luna transitará por Cáncer, favoreciendo los asuntos de pareja, especialmente si buscas un intercambio afectivo. No intentes presumir a quien amas ni esperes que cumpla con un estándar social. Recuerda que una relación se sostiene cuando existe un verdadero lazo entre ambos.

01/20 – 02/18

Tu vida cotidiana requerirá que seas cuidadoso a cada paso y en cada tarea. Pon tu dedicación con calma, respetando tus ritmos internos, y deja los sueños e idealizaciones de lado. En tu trabajo habrá un clima de contención y esto te llevará a mejorar tu funcionamiento.

02/19 – 03/20

Recuerda que hay momentos en los que conviene ser espontáneo y callar las voces temerosas. A la hora de expresarte, permite que tu corazón, tu instinto y tu intuición te muestren el camino. Esta actitud, acorde con tu forma de ser, hará que te sientas dichoso.