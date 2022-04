Laura Londoño habla de su mala relación con William Levy y admite que había días en los que no lo quería ver

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Laura Londoño protagonizó junto a William Levy el remake: “Café con Aroma de Mujer”. Una telenovela que actualmente vive momentos de gran éxito gracias a la popularidad que ha obtenido a través de la plataforma de streaming, Netflix.

La historia o la producción en si, vio cómo crecían a su alrededor una serie de rumores en donde destacaban que sus protagonistas no se llevaban bien. Incluso hablaban de que veían más química entre Carmen Villalobos, la villana de esta historia, y William Levy, el protagonista de la misma.

Sobre los rumores de una mala relación entre Levy y Laura Londoño ésta habló y dijo que son tan ciertos como falsos. Luego destacó lo siguiente: “Son ocho meses de grabación, hay días en los que tú estás feliz trabajando al lado del otro, hay días en los que no quieres ver al otro“.

La declaración de la actriz puede entenderse como que en la vida no todos los días son de eterna felicidad, mucho menos en el trabajo, razón por la cual es normal que existan ocasiones en las que no todo sea “miel sobre hojuelas”.

Estas declaraciones, por otra parte, parecen haberla afectado más a ella que a él, al menos ante la opinión del público, porque resulta y acontece que esto de tener problemas en el equipo de trabajo es algo que carga sobre la actriz, según dicen los fans.

Aquí les dejamos algunos de estos comentarios, sobre lo que se ha dicho de ella, en otras producciones: “En la Ley del corazón fue lo mismo porque Mabel Moreno y Laura De Leon lo mencionaron en una entrevista. No sabe trabajar en equipo“, “La mala compañera me párese que es ella por que todos se la llevan bien y está en dos novelas hablan de lo mismo”, “La peor actriz colombiana”, “No me vayan a caer… Pero… Siempre se ve envuelta en la misma polémica que no se lleva con los compañeros. En la ley del corazón y ahora acá. No sé“.

Lee más sobre William Levy:

William Levy desata furor durante en su última visita a España

William Levy se va de casa y se muda a España: también se va Esmeralda Pimentel

William Levy se hace tratamientos estéticos y sin ninguna vergüenza comparte foto con sus médicos