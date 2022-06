Cómo es el nuevo logotipo de lo que era McDonald’s en Rusia

La compañía que se hace cargo de los restaurantes que eran McDonald’s en Rusia reveló su nuevo logotipo y planea su debut el domingo 12 de junio, durante la fiesta nacional patriótica que celebra la independencia del país.

Tres décadas de la más famosa cadena de hamburguesas estadounidense en territorio ruso quedan sepultadas para dar pie a una marca de comida rápida en el Día de Rusia.

Sistema PBO, la empresa que actualmente administra los restaurantes que eran propiedad de McDonald’s, presentó el nuevo logotipo de la empresa y tiene programado reabrir los primeros 15 restaurantes este fin de semana en Moscú y la región.

El logotipo en colores verde, rojo y naranja se compone de un círculo y dos líneas, representa dos papas fritas y una hamburguesa. “El fondo verde del logotipo simboliza la calidad de los productos y el servicio al que están acostumbrados nuestros huéspedes” dijo el servicio de prensa de Sistema PBO a la agencia de noticias estatal rusa TASS.

