No causa para acusar a los sospechosos del asesinato de Héctor “Macho” Camacho en Puerto Rico; testigo estrella en el caso se le pierde a la Fiscalía

Por Carlos González

PUERTO RICO – El Departamento de Justicia sufrió un primer revés en el intento por determinar quiénes fueron los responsables por la muerte el excampeón mundial de boxeo Héctor “Macho” Camacho y su amigo Adrián Alberto “Yamil” Mojica Marrero.

El juez Elmer Rodríguez determinó no causa para acusar a los cinco individuos que fueron arrestados como los sospechosos de un violento incidente que ocurrió en noviembre de 2012 que culminó con los fallecimientos de Camacho y Mojica Marrero mientras se encontraban frente a un negocio en Bayamón.

La decisión de Rodríguez ocurrió la tarde del viernes después que el Ministerio Público no presentara testigos adicionales como parte del desfile de prueba. Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Joshua Méndez Romero, Juan Figueroa Rivera, Luis Ayala García y Jesús Naranjo Adorno enfrentaban distintos cargos que fueron radicados el pasado marzo.

De hecho, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, realizó una conferencia de prensa acompañado por María Matías, madre de Camacho, para resaltar las labores de los fiscales y los agentes a cargo de la investigación.

No obstante, el Ministerio Público confrontó múltiples traspiés en el camino para probar que los acusados debían ser enjuiciados por los crímenes.

Primero, Janet Parra, quien era la directora de la División de Crimen Organizado, renunció al cargo el pasado abril. Además, el Ministerio Público tuvo inconvenientes para presentar el principal testigo que podría presentar un panorama de lo que ocurrió en el 2012.

Se suponía que William Ojeda Ramos estuviera presente en la sala del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón el 8 de junio para ocupar el banquillo de los testigo. Sin embargo, se encuentra en el estado de Florida cumpliendo con una probatoria.

El Departamento de Justicia notificó a la Fiscalía en Florida que Ojeda Ramos se ausentó a una vista celebrada el 8 de junio en el Tribunal de Bayamón a pesar de haber sido citado, y, además, reclamó que debido a que incumplió con una de las condiciones impuestas como parte de una probatoria concedida, solicitó que se inicie el proceso de revocación.

“El Ministerio Público invoca la Ley Uniforme para Asegurar la Asistencia de Testigos que se Encuentran en o fuera de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Sección 1472. De conformidad con la citada ley, se solicita que se expida una Certificación, bajo el sello del Tribunal exponiendo que William Ojeda Ramos es testigo indispensable del Pueblo de Puerto Rico. De otra parte, se informa al Tribunal de las gestiones realizadas por el Ministerio Público para lograr la comparecencia de William Ojeda Ramos. En consideración a lo anterior, se solicita que la Certificación requiera que el Tribunal en el estado de Florida ordene el arresto del testigo y su ulterior traslado hacia Puerto Rico para los fines antes expuestos”, lee una moción presentada por los fiscales.

Eso llevó al fiscal Héctor Siaca a solicitar tiempo adicional para que Ojeda Ramos regrese a Puerto Rico y ofrezca para récord su versión de los hechos. La petición fue denegada por el juez Rodríguez. Asimismo, tampoco le dio paso a una moción presentada por uno de los abogados de defensa para que los cargos fueron desestimados.

El magistrado basó la decisión en las reglas que establecen que una vez inicia formalmente una vista preliminar, carece de méritos la petición para desestimar.

El juez enseguida le requirió al Ministerio Público que llamara a su próximo testigo. Siaca informó que no estaba preparado para ello, por lo que el juez dio el caso por sometido.

“El 26 de abril se comenzó la vista preliminar y basado en eso, este Tribunal determinó que no procedía desestimar. Se establecieron las fechas del 1, 8 y 10 de junio para la continuación de la vista preliminar y lo que corresponde es que se siga presentando prueba o se da por sometido el caso. En estos momento, como no hay prueba adicional, el Tribunal entiende que el caso se está dando. Aquí ha pasado un solo testigo (agente Jesús Morales Caro) y este Tribunal no tiene los elementos basados en derecho para determinar causa probable. Basado en eso, se determina no causa en cada uno de los delitos imputados”, dijo Rodríguez en sala.

Siaca informó al tribunal que el Departamento de Justicia irá en alzada. La próxima vista fue programada para el 8 de julio a la 1:00 p.m.

“Súper satisfecho”, sostuvo Pedro Rivera, abogado de Joshua Méndez Romero, al salir de la sala. “Desde que empezó este caso, hemos dicho que existe prueba exculpatoria y gracias a eso hubo la determinación de no causa”.

Sin aparecer el principal testigo en el caso por la muerte de Macho Camacho @primerahora pic.twitter.com/RwHI5gxAFD — Carlos González (@cgonzalez_PR) June 10, 2022

Mayra López Mulero, quien representó a Luis Ayala García, arremetió contra el Departamento de Justicia.

“Quien le representó al país que se había esclarecido este suceso trágico fue el Ministerio Público, el Departamento de Justicia y el Secretario de Justicia. Hicieron un espectáculo mediático y un despliegue de lo que habían proclamado era un esclarecimiento de este caso, pero los sucesos desmienten esas palabras. Ahora procurarán arrestar a su testigo para obligarlo para que declare”, dijo López Mulero.

Siaca, por su parte, insistió que utilizarán aquellos mecanismos legales para que Ojeda Ramos comparezca para testificar.

“Todos los procesos no corren igual. En esta ocasión, contamos con algo atípico. Un testigo que no estuvo el día que se suponía que testificara. Sin embargo, eso no significa que los actos del Ministerio Público no son para que finalmente se siente para hacerle justicia a esa familia”, concluyó.

Poco después, María Matías, madre de Camacho salió de la sala a toda prisa escoltada por alguaciles del tribunal.

“No puedo hablar”, se le escuchó decir. “No me siento bien para hablar ahora”.

