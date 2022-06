Cuál es el menú de restaurantes que reabren en Rusia en lugar de McDonald’s

Los restaurantes que antes operaban como McDonald’s en Rusia, reabrieron con nueva marca y propiedad este domingo 12 de junio, el Día de Rusia, en medio de una fiesta nacional patriótica que celebra la independencia del país.

Con otra marca, diferente nombre y menú nombre. La cadena ahora se llama Vkusno & tochka, “Sabroso y eso es todo”. El nuevo logotipo en colores naranja sobre un fondo verde tiene un círculo y dos líneas que representan dos papas fritas y una hamburguesa.

“El nombre cambia, el amor se queda”, podía leerse en el eslogan del restaurante donde se dio la reapertura principal de la nueva cadena de hamburguesas Rusa. El evento tuvo lugar en la plaza Pushkinskaya de Moscú, donde McDonald’s abrió su primer restaurante ruso el 31 de enero de 1990.

In Russia, McDonald’s iconic golden arches have gone. In their place, a rebranded fast food restaurant called 'Vkusno & Tochka' has opened, which translates as ‘Delicious, Full Stop.’ pic.twitter.com/5YfbbruRpM

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 12, 2022