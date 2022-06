Jessica Burciaga, la doble de Jennifer López, acepta de muy buena gana las comparaciones que hacen entre ellas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, por eso Jessica Burciaga le saca todo el juego que puede a Jennifer López.

La influencer y modelo californiana de 39 años logró hacerse popular en redes sociales gracias a su parecido con la diva latina de El Bronx, y aunque aclara que no tienen nada que ver una con la otra, acepta de muy buena gana las comparaciones que hacen entre ellas.

“No puedo negar que ese parecido del que habla la gente me ha traído beneficios, pero yo lo quiero es hacer una carrera en el modelaje sin estar a la sombra de nadie, quiero destacar por mis propios méritos y en eso trabajo todos los días“, declaró Jessica.

El parecido con la protagonista de ‘Marry Me’ ocasionó una gran confusión cuando Jessica posó desnuda para algunas revistas, pues varios internautas aseguraron que se trataba de la misma JLo, quien tuvo que aclarar públicamente que no era ella. View this post on Instagram A post shared by Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) View this post on Instagram A post shared by Jessica Burciaga (@jessicaburciaga)

La californiana de padre mexicano y madre francesa se dio a conocer en redes cuando publicó una foto en la que lucía un traje de baño color morado con una melena y actitudes muy similares a las de la intérprete de “On The Floor”. View this post on Instagram A post shared by Jessica Burciaga (@jessicaburciaga)

Jessica ha declarado que ella sólo aprovecha las oportunidades que la vida le regala. View this post on Instagram A post shared by Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) View this post on Instagram A post shared by Jessica Burciaga (@jessicaburciaga)

