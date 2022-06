“No iban a verme a mí”: Anahí hace confesión tras su regreso a los escenarios junto a Karol G

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El emotivo momento que crearon Anahí y Karol G el pasado fin de semana durante el concierto que dio la cantante colombiana en la ciudad de México no fue una actuación más para la actriz, protagonista de la telenovela ‘Rebelde’.

Por medio de un directo en sus redes sociales, la intérprete de temas como ‘Enséñame’, ‘Tras de mí’, entre otras, afirmó que su regreso a los escenarios fue muy emotivo y significativo para ella.

“Las personas que estuvieron en ese concierto no tienen una idea lo que hicieron por mí. Mucho más allá de gritarle a un artista cuando sale a cantar y todo que por supuesto eso es maravilloso porque es el alimento del artista“, reconoció la artista mexicana.

“Pero fue mucho más allá porque era mucho tiempo sin pararme en un stage y sin tenerlos en frente. No era mi concierto, no era mi escenario, ellos no iban a verme a mí” Anahí

Al borde de las lágrimas, Anahí reconoció que estaba muy nerviosa con la respuesta del público pues, incluso, pensó que podría rechazarla sobre el escenario.

“Como dijo Karol y es verdad, yo tenía muchos nervios porque yo le dije: ‘es que tal vez nadie se emocione porque tanto tiempo…'”, admitió Anahí en el Instagram Live.

La artista también reveló los motivos por los que se ha mantenido alejada de los reflectores y los escenarios, no obstante, eso no significa que no extrañe a sus seguidores.

“Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad y ha sido mucho tiempo y es una decisión que fue completamente mía porque yo quería tener una vida y no estar tan expuesta y no exponer a mis hijos que son chiquitos… Pero eso no quiere decir que no los extrañe, que no extrañe o que muchas veces no sueñe con que estoy ahí, aunque la decisión yo la he tomado a conciencia”, dijo.

Y añadió: “Es un poco extraño porque son las dos caras de la moneda, pero así es y no tienen una idea lo que fue para mí el sentirlos, el sentir que tal vez algo de lo que hice durante toda mi vida dejó una semillita en algunos corazones”.

La integrante de RBD reconoció, visiblemente emocionada, que aún le cuesta asimilar todo lo vivido en el concierto y aseguró que se llevará “para siempre” ese momento “en el corazón”.

“Me hicieron sentir cuánto valió la pena todo y, como se los dije ahí, lo que construimos juntos y lo que vivimos tantos años juntos son cosas que no se olvidan jamás y son cosas que siempre van a estar aquí, entonces quería decirles que para mí fue inolvidable“, aseveró.

Finalmente, Anahi agradeció el amor y el apoyo de todos sus seguidores, pero también el de la cantante colombiana por haberla invitado a su show: “Quería hacer este en vivo para agradecerles con todo el corazón porque no se imaginan y cada vez que vuelvo a ver los videos vuelvo a llorar y todo el día estoy como muy sensible, pero se vale. Y qué hermoso que una mujer haga sentir tan especial a otra mujer y qué hermoso el que las dos juntas hayamos vibrado así y siento que eso también lo transmitimos y emocionamos mucho a todos y todos acabamos chillando”, señaló la estrella mexicana.

