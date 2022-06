Alexa Dellanos jala su tanguita de bikini y casi deja ver más de la cuenta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alexa Dellanos sigue demostrando que no tener límites a la hora de compartir infartantes publicaciones que siempre dejan tirando baba a sus 8.7 millones de seguidores de Instagram. La influencer de moda y estilo de vida es una joven sensual a quien le gusta exhibir su figura de reloj de arena.

En esta oportunidad, la hija de Myrka Dellanos subió una imagen en la que se le puede ver luciendo sus voluptuosos encantos frente a un espejo, mientras jala un poco la tanguita de su bikini verde y casi deja ver más de la cuenta. En otra postal se mostró de espaldas con su pecaminoso bañador, para que sus fans puedan apreciar su voluptuosa retaguardia.

Cabe señalar que a través de un video y una foto que publicó en sus historias de Instagram, Alexa Dellanos no se aguantó las ganas de presumir sus encantos de tentación y hasta tapó sus senos con las manos para evitar ser censurada por la famosa red social, mientras modela enfundada en un candente conjunto de lencería de encaje en color azul y lleno de transparencias. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

