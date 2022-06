María Celeste rompe el silencio y revela las razones económicas por las cuales la despidieron de Telemundo y la sacaron de su bebé, Al Rojo Vivo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

María Celeste conversó con Erika de la Vega y con ella se sinceró sobre las razones económicas que motivaron a Telemundo sacarla de la cadena hispana y de su bebé, Al Rojo Vivo. Con total honestidad aseveró haber entendido que la razón era válida por el momento que se atravesaba a raíz de la crisis económica que explotó por la panademia.

El salario que ganaba María Celeste Arrarás era el equivalente de cinco personas, según argumentó la periodista. “Estas son decisiones corporativas”, dijo la ex conductora de Primer Impacto. “En medio de una pandemia mandan a cortar 20 cabezas por show. Entonces, ¿qué pasa?”.

Continúa: “En un show que tiene 25 personas tú no puedes quitar a 20 y quedarte con 5 y yo soy una de las 5”. “Es imposible llevar el show al aire así”, asevera María Celeste. “Me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaban 20 y con eso resuelven el problema, entonces yo lo entendí“, explicó la antigua cabeza de Al Rojo Vivo.

María Celeste admite que al principio saber este movimiento, escuchar esta decisión no fue fácil. Sobre cómo obra el ego contó: “Las cosas de la vida no te las puedes tomar personales porque cuando te las tomas personales empiezas a actuar en base al ego. Reaccionar con el ego es muy mal consejero. Ahí yo lo miré de una forma que no empecé a decir ‘la víctima yo, después de tantos años, mi servicio, lo que he hecho, lo mucho que la gente me conoce…”.

La periodista y empresaria explica que ella tiene muy claro que la decisión de sacarla de Telemundo no tenía nada que ver con su capacidad, la decisión no fue personal sino basada en una ola económica que golpeó al mundo entero y tanto a Telemundo como a Univision, ya que en ambas empresas televisivas hubo despidos. Se rumoró la posibilidad de que la competencia corriera la cabeza de Jorge Ramos, esto al día de hoy no pasó de ser un simple chisme, puesto que él sigue a la cabeza del espacio de noticias de Univision.

