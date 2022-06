Autocuidado para quienes carecen de tiempo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La falta de tiempo es una de las excusas en la que solemos escondernos cuando estamos esquivando ciertas actividades, que aunque puedan hacernos bien; nos generan mucha pereza. Y es que cuando se trata de cuidarnos, muchas veces dejamos correr la pelota para después, para mañana, para pasado… Y así.

Peor aún, para quienes no se atreven a hacer algo para sí porque piensan que el término bienestar es un invento de las redes sociales, cuando la verdad es que más allá de que nos guste o no el contenido que se sube al respecto, lo cierto del caso es que todas las personas tenemos la responsabilidad de velar por nuestra salud en general.

Ahora, si eres de las personas que nombré al principio, y quieres comenzar a dar pasos certeros hacia una vida más sana, pero consideras que no tienes manera de integrar ciertas actividades en tu día a día, quiero compartir contigo algunas sugerencias que puedes comenzar a practicar desde ya.

Para empezar, enfócate en tu respiración. Hacerlo es una obligación que todos deberíamos tener para con nosotros mismos. Gracias a ella, nuestra energía y vitalidad fluye por todo el cuerpo.

De hecho, seguramente si te pidiera ahora mismo que te hagas consciente de tu respiración, notarás que el volumen de aire no está viajando hacia el diafragma, y que en general, sientes bastante tensión, producto de las miles de cosas que seguramente ocupan tu día a día.

Trabajar en nuestra respiración nos permite disminuir los niveles de cortisol en nuestra sangre, el principal responsable de que nuestro cuerpo esté en modo defensivo. Hacer varias repeticiones durante el día, mantendrá tu mente mucho más calmada, y en general; te ayudará a sentirte mejor. ¡Mejor aún, si lo haces meditando!

Yo suelo acompañar mis jornadas laborales con música. ¡Es alegría para el cuerpo! Me encanta llenarme de la buena energía que nos transmiten ciertos ritmos caribeños, o si estoy en un modo más relajado, suelo ambientar con música clásica de piano o sonidos binaurales.

Lo que verdaderamente cuenta es que ayudes a tu cuerpo y a tu mente a estar en balance. Ya nuestra vida suele ser bastante complicada con todos los problemas que debemos resolver, ¿para qué montarnos más carga encima?

Si a ello le sumas unas siete horas de descanso nocturno diariamente, estarás agregando calidad de vida a tus años. Aplica estos pequeños hábitos de cuidado personal, y notarás la diferencia.



http://www.IsmaelCala.com

Twitter: @cala

Instagram: ismaelcala

Facebook: Ismael Cala