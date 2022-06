¿Le abre las puertas al amor? Anitta habría encontrado el hombre que la pudo ‘Envolver’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Larissa de Macedo Machado, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Anitta en los últimos días se ha dejado ver muy entusiasmada y dando posibles señales de lo que sería su nuevo amor, pues parece ser que ya tiene un nuevo acompañante que la ayudará a escribir su próximo romance.

Si bien es cierto, ella forma parte de ese grupo exclusivo de intérpretes que le ha gustado siempre dar pocos detalles de su vida privada, y de esa manera no verse envuelta en comentarios negativos y titulares en la prensa rosa que la critiquen por todo aquello que hace.

Sin embargo, el medio de comunicación ‘¡MI! News’ habría logrado comunicarse con los representantes de Macedo quienes dieron por hecho el romance que tiene. Explicaron que se trata de Murda Beatz, es decir, el más reciente productor con el que tuvo la oportunidad de trabajar.

Además, parece ser que el compañero de aventuras de Anitta ya habría viajado a Brasil para conocer a los parientes de la bailarina, lo que indicaría que el romance va bastante serio para haber querido que él conociera a sus familiares, acción que siempre toma algún tiempo por no ser decisiones sencillas de tomar.

Hasta la fecha, la compositora de 29 años solo ha publicado una foto con él en sus redes sociales. Sin embargo, no salen solos porque también está el colombiano J Balvin y Quavo. En la fotografía se observa que tanto ella como el productor están sentados juntos en la parte de adelante del coche, mientras que los otros dos están en la parte de atrás. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Por su parte, Murda el pasado mes de abril compartió unas imágenes donde se le puede apreciar que estuvo compartiendo con ella en una presentación que tuvo en Coachella. Además, él aseguro que su espectáculo fue completamente increíble, al mismo tiempo que le agradeció. View this post on Instagram A post shared by MURDA ON THE BEAT (@murdabeatz)

Actualmente la cantante de origen brasileño destaca como una de las mejores cantantes del momento del género urbano, tras el estilo que la ha caracterizado y que ha logrado que se vaya esparciendo por todo el mundo. Además, no cabe duda que tiene un gran talento que ha dejado a más de uno de sus seguidores con la boca abierta.

