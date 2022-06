Padres de las víctimas de Uvalde exigieron la renuncia de Pete Arredondo: “Es incapaz de tomar decisiones”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pasado 24 de mayo el pistolero Salvador Ramos, de 18 años, ingresó a la escuela Primaria Robb y disparó sin distinción contra un grupo de estudiantes de entre ocho y 10 años, dejando como resultado 21 muertos, 19 niños y dos maestras.



A casi un mes del tiroteo, los padres de las víctimas se reunieron para celebrar la junta mensual y fue ahí donde exigieron la destitución de Pete Arredondo como jefe de policía del distrito escolar.



“Tener a Pete todavía empleado, sabiendo que es incapaz de tomar decisiones que salven vidas, es aterrador”, dijo Brett Cross, tío de la estudiante Uziyah García, quien murió en el tiroteo.



Y agregó: “La inocencia no se esconde, la inocencia no cambia su historia, pero la inocencia murió el 24 de mayo“.



Jesús Rizo Jr., quien se dijo se dijo amigo de Arredondo, pero también un doliente más de la masacre indicó: “En un momento u otro tendrá que trazar una línea en la arena para decidir si responsabiliza a uno de los suyos. Pete, el Sr. Arredondo, también es mi amigo. Estoy seguro de que todos nos llevamos bien con él. En un momento u otro, vamos a tener que decidir si los hacemos responsables. Y rezo para que tomes la decisión correcta”.



Otros asistentes a la reunión de la junta escolar de Uvalde, que suele durar 15 minutos, pero en esta ocasión duró un poco más, llegaron con pancartas pidiendo “Despedir a Pete Arredondo”.



Días atrás, Arredondo ofreció una amplia entrevista al diario The Texas Tribune donde señaló que ni él, ni el resto de los oficiales que entraron a la Primaria Robb dudaron en exponer su vida para salvaguardar la de los infantes, sin embargo, se presentaron varios detalles que evitaron que actuara más rápido, como, por ejemplo, Arredondo dijo que no se enteró que él llevaba el control de la masacre porque no llevaba consigo su rápido.



También mencionó que no entró a la fuerza al salón donde se encontraba Salvador Ramos porque creía que no había nadie más expuesto a su furia e incluso indicó que un negociador intentó ponerse en contacto con él, pero fue imposible: “Nuestro objetivo era salvar tantas vidas como pudiéramos”.



Por si fuera poco, Arredondo no logró entrar al salón ya que las llaves no coincidían y no fue sino hasta que le dieron una llave maestra que logró entrar a salón.

