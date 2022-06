Conozca cuál fue la reacción de Juanes al escuchar hablando a Mafer Walker

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El cantante Juanes se viralizó en las redes sociales luego que lo grabaran mientras estaba escuchando a Mafer Walker por lo mediática que se ha convertido en los últimos días, pues ella en un programa de televisión había asegurado que sabía un idioma con el que se podría comunicar con los extraterrestres.

Aunque para algunos es sorpresa, para otros resulta completamente complicado poder escucharla hablar sin reírse, y fue tal lo que le sucedió al intérprete de ‘La camisa negra’, pues se le ve que está sentado mientras sostiene el celular con una mano y al transcurrir unos segundos se ve como no puede aguantar la risa tras oírla manejando otro “idioma”.

El intérprete de ‘Volverte a ver’ al inicio de la grabación se nota bastante calmado, luego se escucha cuando ella dice: “En todo mi ADN recuerdo mo médula espinal, todo el flujo céfalo raquídeo. Ania he kina mehija, kina mehika, kina mehika, kina mehika, ia ke na hina mehi kah. Na hina mehi kah”.

El colombiano compartió el video en su cuenta de la red social TikTok, y lo acompañó con el siguiente mensaje: “Recibiendo las energías electromagnéticas”.

El audiovisual cuenta con más de 980.3K de reproducciones, y supera los 115.7K en ‘me gustas’. A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, algunos dijeron que: “Yo no me explico cómo aguantaron los de la cadena de TV”, “Imposible soportar la energía positiva”, “Creo que todos los que hemos visto el video hemos reaccionado igual que tú”, “Y la nasa esperando respuestas del espacio”.

A su vez, fue bastante evidente como mientras mantenía la boca tapada por la risa que tenía, se mostró rojo, y es que no aguantaba todo lo que le generó ver a esta mujer hablando tantos idiomas juntos. View this post on Instagram A post shared by Recocraft (@ecorecocraft)

“Abro mi corazón, open my heart. Ania he kina mehika, ia ke na hina mehi kah. Ania ke na hina he kina mehika, ia ke na hina ke na hina, mehi kah. Te amo con todo el amor de mi corazón. Desde la telepatía“, añadió Mafer.

“¿En inglés, en alienígena y en español?”, de esa manera el intérprete de ‘Besos en guerra’ reaccionó de manera asombrosa ante el video.

Te puede interesar:

· Audiencia de ‘Enamorándonos USA’ reaccionó de manera sorprendente tras la conducción de Karina Banda por un día

· Jennifer López reaccionó ante el presunto registro de Ben Affleck en una página de citas

· Esta fue la reacción de Laura Bozzo al tener que limpiar el baño en ‘La Casa de los Famosos 2’