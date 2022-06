Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, presume sus piernas en un ajustado body negro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que luce un ajustado body negro que resalta sus piernas mienras ella se acerca a la cámara mientras se toma el cabello con una de sus manos.

Esta publicación de la mexicana tiene más de 1,700 me gustas y más de 100 comentarios. “Cómo cuando ya estás notando los cambios de comer saludable, ir al gym 6 días a la semana y tratando de dormir 8 horas. Quien dijo que sería fácil?”, fue el mensaje que la novia del bailarín y coreógrafo español escribió para acompañar la imagen.

“La actitud de las cosas y tus metas dependen de ti. Que esperas para comenzar?”, también agregó la mexicana.

Evelyn Beltrán y Toni Costa cumplieron nueve meses de relación este 7 de junio. En una publicación que la mexicana hizo en su cuenta de Instagram le dedicó las siguientes palabras: “Amor mío, Felices 9 meses”. El texto lo acompañó junto a un video en el que ambos aparecen en una piscina mientras él la rodea con sus piernas y se miran a los ojos.

La canción que en esta ocasión eligió la mexicana para acompañar el clip fue ‘ojitos lindos’ del más reciente álbum de Bad Bunny.

Toi Costa actualmente se encuentra dentro de ‘La Casa de los Famosos’, el reality show de Telemundo. Previo a su ingreso al programa, Costa le dedicó unas palabras a su novia: “No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amig@s que siempre están ahí y mi novia @evelynbeltranoficial, son un gran apoyo para mi, están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos tanto pero tanto también, gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo”.

