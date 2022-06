Thalía rompe el silencio y le da el último adiós a su abuela, doña Eva Mange

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La noche de este viernes, 24 de junio, se dio a conocer el fallecimiento de doña Eva Mange, la abuela de Thalía y Laura Zapata, quien tenía 104 años.

Ambas artistas confirmaron la noticia en sus redes con una esquela que decía: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Doña Eva Mange Marquez. Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada abuela, hoy 24 de junio de 2022. Agradecemos su comprensión en este difícil momento: hasta siempre, amada abuela. Gracias por todo, gracias por tanto”.

A este mensaje, Laura agregó: “Ya voló mi amada abuela Eva, buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida”, mientras se esperaba que Thalía le rindiera un homenaje a su abuela y finalmente lo hizo.

Ya voló mi amada abuela 🕊Eva🕊buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Vxl5wgbEZH — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) June 25, 2022

En un largo escrito junto a un desgarrador video que contiene imágenes de una Eva Mange a través de los años en momentos especiales de su vida, la cantante brindó lo que serían sus primeras palabras tras la noticia de su lamentable pérdida.

“Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible. Un Gladiador, un pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida” Thalía

“Siempre, contra viento y marea y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía y nos mostraste cómo resolver nuestras emociones cantando y bailando. Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito”, expresó.

“Tú hija estará esperándote también, (me lo contó ayer en la madrugada entre sueños). Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela, y siempre estarás cerquita de nuestro 🤍 Te amo abuelita 🙏🏼🕊Te amo mucho mucho mucho”, finalizó.

Conforme corre el video de más de dos minutos, aparece Thalía a bordo de una camioneta manteniendo una conversación en videollamada con Doña Eva a la que le repite que la ama.

La grabación ha obtenido hasta ahora más de 300,000 reproducciones y una infinidad de comentarios en los que le dan el pésame a la cantante.

“Te mando un abrazo lleno de cariño! Bendiciones”, le escribió el cantante Napoleón. “Mi más sentido pésame para ti y tu familia por esta lamentable pérdida. Le pido a Dios que les de la fortaleza para enfrentar este gran dolor”, “Muy afortunada eres Thalia por haber tenido en vida tantos años a tu abuelita. Descanse en Paz”, le expresan sus fans. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Laura Zapata, por su parte, volvió a recurrir a sus redes para dar a conocer que este día se le dará el último adiós a su abuelita en el Panteón Francés de Legaria a las 10 de la mañana (hora México) y, aunque el acceso será restringido a los medios de comunicación, ella dará una conferencia de prensa en la que seguramente compartirá más detalles sobre el deceso de Mange.

“Un honor haber estado con mi maravillosa abuela en esta transición hacia la luz. Los abuelos nunca deberían irse… ahora estará con nosotros de otra manera. Pero nunca nos dejarán”, fue el mensaje que colocó en su publicación.

Sigue leyendo: Murió a los 104 años doña Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata

– ¿Quién era Yrma Lydya, la cantante asesinada por su esposo?

– Sharon Stone revela que perdió nueve hijos por abortos espontáneos